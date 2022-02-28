Организаторы этапа Кубка мира в Драммене согласятся на участие российских лыжников, если не последует особых рекомендаций от FIS и МОК

Председатель совета директоров этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене Гейрр Киле высказался об участии российских лыжников в этапе на фоне ситуации на Украине.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта ( ) не стала запрещать российским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации, однако Федерация лыжных видов спорта Норвегии призвала россиян не участвовать в соревнованиях на территории страны.

«Мы должны согласиться на участие России, если только FIS или МОК не наберутся смелости, чтобы сказать: «Достаточно, мы должны встать на защиту Украины». Так что будет гонка с участием российских лыжников», – сказал Киле.

Он подчеркнул, что отменять гонку не планируется.

«Издержки из-за отмены будут слишком велики для небольшого организатора, поэтому отменять гонку нецелесообразно», – отметил Киле.

По словам организатора, наряду с норвежскими флагами в Драммене планируется вывесить много украинских.

«Я знаю, что гонка будет транслироваться во многих странах, в том числе и по российскому телевидению. В России будет много черных телеэкранов, если они захотят избежать демонстрации украинского флага. Мы покажем поддержку и солидарность с украинским народом, и это будет заметно», – добавил норвежец.

Классический спринт в Драммене пройдет 3 марта.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.