Организаторы этапа Кубка мира в Драммене согласятся на участие российских лыжников, если не последует особых рекомендаций от FIS и МОК

Председатель совета директоров этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене Гейрр Киле высказался об участии российских лыжников в этапе на фоне ситуации на Украине.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не стала запрещать российским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации, однако Федерация лыжных видов спорта Норвегии призвала россиян не участвовать в соревнованиях на территории страны.
«Мы должны согласиться на участие России, если только FIS или МОК не наберутся смелости, чтобы сказать: «Достаточно, мы должны встать на защиту Украины». Так что будет гонка с участием российских лыжников», – сказал Киле.
Он подчеркнул, что отменять гонку не планируется.
«Издержки из-за отмены будут слишком велики для небольшого организатора, поэтому отменять гонку нецелесообразно», – отметил Киле.
По словам организатора, наряду с норвежскими флагами в Драммене планируется вывесить много украинских.
«Я знаю, что гонка будет транслироваться во многих странах, в том числе и по российскому телевидению. В России будет много черных телеэкранов, если они захотят избежать демонстрации украинского флага. Мы покажем поддержку и солидарность с украинским народом, и это будет заметно», – добавил норвежец.
Классический спринт в Драммене пройдет 3 марта.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.