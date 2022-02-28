FIS об участии российских лыжников в Кубке мира: «Национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку национальности»

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) прокомментировали участие российских лыжников в мартовских этапах Кубка мира на фоне ситуации на Украине.

Ранее FIS не стала запрещать российским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации, однако Федерация лыжных видов спорта Норвегии призвала россиян не участвовать в соревнованиях на территории страны.

«Правление FIS четко выразило свою позицию в отношении участия российских спортсменов в турнирах под эгидой FIS. Чтобы обеспечить честные и инклюзивные соревнования, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», – заявили в FIS.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.