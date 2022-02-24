Роскомнадзор призвал СМИ ссылаться только на официальные источники по теме Украины

Роскомнадзор призвал СМИ ссылаться только на официальные российские источники при освещении ситуации на .

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников. Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», – говорится в заявлении Роскомнадзора.

Роскомнадзор напомнил, что «распространение заведомо ложной информации» наказывается административным штрафом на сумму до 5 миллионов рублей.

Также «распространение ложной информации в сети «Интернет» повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – говорится в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.