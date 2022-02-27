Министр спорта Швеции призвал отстранить россиян от международных соревнований

Министр спорта Швеции Андерс Игеман обратился к Евросоюзу с призывом отстранить российских спортсменов от международных стартов на фоне ситуации с Украиной.

Политик также выступил против проведения соревнований в России.

«Если мы получим поддержку в этом вопросе, то, надеюсь, это может случиться довольно быстро, потому что военная операция идет прямо сейчас.

Я также думаю, что если она продолжится, то мы увидим еще больше санкций во многих сферах», – сказал Ингеман.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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