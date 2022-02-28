Ульванг об участии российских лыжников в этапах Кубка мира в Норвегии: «Мы не должны видеть русских на старте. Если FIS не примет решение, это должны сделать мы»

Глава комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам считает, что Норвегия должна воспрепятствовать участию российских лыжников в этапах Кубка мира в Драммене и Осло из-за ситуации на Украине.

Ранее FIS не стала запрещать российским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

– Я считаю, что мы не должны видеть русских на старте. FIS должна принять это решение. Раз они этого не делают, то мы, кто устраивает этапы, должны это сделать. Если FIS не согласны с решением, то они могут забрать у нас этапы Кубка мира – на этот риск нам следует пойти. Таким образом мы вынудим FIS к активным действиям.

– Вы глава комитета FIS по лыжным гонкам. Может комитет принять это решение?

– Нас не спрашивают. Меня не спрашивают, – сказал Ульванг.

Этап Кубка мира в Драммене пройдет 3 марта, в Осло – 5-6 марта.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.