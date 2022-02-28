Ульванг об участии российских лыжников в этапах Кубка мира в Норвегии: «Мы не должны видеть русских на старте. Если FIS не примет решение, это должны сделать мы»

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Глава комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам Вегард Ульванг считает, что Норвегия должна воспрепятствовать участию российских лыжников в этапах Кубка мира в Драммене и Осло из-за ситуации на Украине.

Ранее FIS не стала запрещать российским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

– Я считаю, что мы не должны видеть русских на старте. FIS должна принять это решение. Раз они этого не делают, то мы, кто устраивает этапы, должны это сделать. Если FIS не согласны с решением, то они могут забрать у нас этапы Кубка мира – на этот риск нам следует пойти. Таким образом мы вынудим FIS к активным действиям.

– Вы глава комитета FIS по лыжным гонкам. Может комитет принять это решение?

– Нас не спрашивают. Меня не спрашивают, – сказал Ульванг.

Этап Кубка мира в Драммене пройдет 3 марта, в Осло – 5-6 марта.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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