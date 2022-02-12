Журналист NRK Салтведт: «Вяльбе не говорила, что перед ней должен извиниться король Норвегии, и я этого не утверждал. Что-то потерялось при переводе»

Журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт рассказал о разногласиях с главой Федерации лыжных гонок России ( ) Еленой Вяльбе из-за статьи о недостаточных санкциях против российских спортсменов.

После этого Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. По словам Салтведта, которые передал шведский канал SVT, глава ФЛГР ждет извинений от короля Норвегии Харальда V. Сама Вяльбе опровергла эту информацию.

– Вы сделали громкое заявление и навлекли на всех норвежских журналистов гнев Елены Вяльбе. Она сказала, что, пока вы не извинитесь, общаться с норвежцами не будет. Стоит ли ждать извинений? Ведь от ваших слов страдают ваши же коллеги.

– Я получил единодушную поддержку от своих коллег, независимо от того, согласны они со мной или нет. И я не думаю, что Вяльбе вообще читала то, что я написал, прежде чем сделать свое заявление. Я никогда и ни единым словом не намекал на то, что Большунов что-то сделал не так или был в чем-то замешан. Так что очень трудно воспринимать всерьез кого-то, кто навязывает мне совершенно ложное мнение, как это делает .

Это я должен потребовать от нее извинений, но я бы предпочел встретиться с ней и обсудить, как следует решать эти проблемы в будущем. И услышать, что, по ее мнению, на самом деле произошло в Сочи. Я уверен, что у нее тоже есть интересная точка зрения на этот счет.

– Откуда появилась информация про то, что перед Вяльбе якобы должен извиниться король Норвегии? Елена Валерьевна утверждает, что ни о чем таком не говорила.

– Она права. Она никогда этого не говорила. И я никогда этого не утверждал. Меня спросили, от кого Вяльбе может ждать извинений, чтобы прекратить бойкот. Я ответил, что не знаю, что, как мне кажется, только король Харальд может нас помирить. Здесь явно что-то потерялось при переводе. Я попрошу изменить его. Нам не нужно еще больше негатива.

– А вы помните, что Вяльбе никогда не уходила от трудных ситуаций? На чемпионате мира-1997 она выступила перед заполненным стадионом и извинилась за допинг Любови Егоровой.

– Конечно! Она тогда показала феноменальное выступление. И я, и весь норвежский народ очень уважаем ее как спортсменку. Поверьте, все будут безумно рады, если она приедет в Тронхейм на чемпионат мира, – сказал Салтведт.

Вяльбе о словах про бойкот норвежских СМИ: «Я не говорила, что должен извиниться король Норвегии. Репортеру просто нужен дешевый пиар»

Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии