Депутат Свищев: «Последние дни не приносили хороших новостей с Олимпиады – только допинг, тревога и ожидание решения CAS. Тем ценнее победа лыжниц»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поздравил женскую сборную России с победой в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Последние дни не приносили нам никаких хороших новостей с Олимпиады – только удручающие, только допинг, тревога и ожидание решения CAS (по делу фигуристки Камилы Валиевой – Sports.ru). Поэтому сегодняшняя победа тем ценнее, что она помогает нам выйти из этого тревожного состояния.

Мы поздравляем всю семью лыжного спорта – завтра, кстати, «Лыжня России», и это шикарный подарок для всех любителей лыж. Этот успех – лучшая мотивация, чтобы родители приводили детишек в лыжи.

Елена Вяльбе – красавица, молодец! Она сама – одна из самых титулованных спортсменок в мире, а сейчас еще и один из самых титулованных тренеров.

С ее приходом лыжи возродились и стали очень популярны. Мои поздравления и мое восхищение», – сказал Свищев.

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