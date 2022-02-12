Вяльбе о словах про бойкот норвежских СМИ: «Я не говорила, что должен извиниться король Норвегии. Репортеру просто нужен дешевый пиар»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опровергла слова эксперта-комментатора NRK Яна Петтера Салтведта о том, что она не будет общаться с норвежскими СМИ до тех пор, пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд V.

Со слов Салтведта, Вяльбе заявила об этом русскоязычному репортеру на стадионе в Пекине.

«Я вообще не произносила слова «король» или Харальд, а сказала, что извиниться должен тот, кто задал этот вопрос! Это все от нашего плохого понимания друг друга!

Тот журналист, который задавал мне вопросы на стадионе, записывал все на диктофон. Так пусть несет запись, послушаем вместе. Получается, этому репортеру тоже нужен дешевый пиар просто.

В общем, теперь пусть NRK извиняются еще и за это и пишут опровержение.

Вчера мы встретились с моим коллегой, президентом Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эриком Ресте. Он извинился за поведение норвежских журналистов.

Мы немного поговорили на эту тему, я ему сказала, что до конца с норвежскими СМИ общаться не буду, и Эрик все понял. Видимо, он вник в эту ситуацию гораздо глубже, чем журналисты из Норвегии», – сказала Вяльбе.

Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии

Журналист NRK Салтведт: «Бойкот норвежских СМИ – отвлекающий маневр со стороны Вяльбе, чтобы не обсуждать проблемы допинга»