Елена Вяльбе: «Я объявила бойкот норвежским СМИ. Пускай извиняются прилюдно»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не будет общаться с норвежскими СМИ после публикации NRK о том, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине.

— Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться.

— Из-за той статьи в NRK, что русских тут быть не должно?

— Конечно. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды.

— Тем более NRK.

— Вот и меня это поразило. Поэтому — нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу, – сказала Вяльбе.

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