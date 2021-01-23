Финский лыжник об атаке Большунова: «Это был почти хоккейный прием, не тот вид спорта»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Финляндии Александр Большунов Йони Мяки Лыжи

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал финишный эпизод в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти, где он обошел в спурте Александра Большунова.

После гонки россиянин атаковал финна в финишной зоне, сбив его с ног.

– Я полагал, что первым выхожу на финишную прямую и поэтому выбираю коридор. Мы оказываемся на одной лыжне, и там не было места. Он должен был уйти влево.

После финиша он немного погорячился. Это был почти хоккейный прием, не тот вид спорта.

– Как ты сдержался, чтобы не ответить?

– У меня палка застряла, так что я не мог подняться и дать отпор, – сказал Мяки. 

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