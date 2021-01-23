Финский лыжник об атаке Большунова: «Это был почти хоккейный прием, не тот вид спорта»

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал финишный эпизод в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти, где он обошел в спурте Александра Большунова.

После гонки россиянин атаковал финна в финишной зоне, сбив его с ног.

– Я полагал, что первым выхожу на финишную прямую и поэтому выбираю коридор. Мы оказываемся на одной лыжне, и там не было места. Он должен был уйти влево.

После финиша он немного погорячился. Это был почти хоккейный прием, не тот вид спорта.

– Как ты сдержался, чтобы не ответить?

– У меня палка застряла, так что я не мог подняться и дать отпор, – сказал Мяки.

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