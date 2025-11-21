  • Спортс
  • Свищев о Большунове: «Мы все желаем ему спортивного долголетия. Все зависит от желания самого Александра: продолжать ли карьеру, хочет ли уйти в тренерскую деятельность, политику, бизнес»
Свищев о Большунове: «Мы все желаем ему спортивного долголетия. Все зависит от желания самого Александра: продолжать ли карьеру, хочет ли уйти в тренерскую деятельность, политику, бизнес»

Свищев: Большунов – великий, но молодежь наступает на пятки даже большим звездам.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев пожелал спортивного долголетия лыжнику Александру Большунову.

Ранее норвежец Йоханнес Клэбо объявил о продолжении карьеры как минимум до Олимпийских игр 2030 года.

«До 2030 года еще надо дожить, что называется. Но я уверен, что к тому времени наши спортсмены вернутся на международную арену. Все будет зависеть от желания самого Большунова: готов ли он продолжать карьеру, хочет ли уйти в тренерскую деятельность, политику, бизнес…

Александр – великий спортсмен, наша гордость. Мы все желаем ему спортивного долголетия. Но надо понимать: молодежь растет, наступает на пятки даже самым большим звездам. У спортсменов много факторов, которые влияют на продолжение карьеры», – сказал Свищев.

Большунову 28 лет, он чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
