Прыжки с трамплина. Кубок мира. Япония выиграла командный микст, Словения – 2-я, Австрия – 3-я, Норвегия – 5-я
На этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере завершился командный микст. Победу одержала сборная Японии.
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
HS140, командный микст
1. Япония (Нодзоми Маруяма, Рен Никайдо, Юки Ито, Рею Кобаяси) – 1034,0 балла
2. Словения (Ника Превц, Тими Зайц, Ника Водан, Домен Превц) – 1025,1
3. Австрия (Юлия Мюльбахер, Штефан Крафт, Лиза Эдер, Ян Херль) – 1023,9
4. Германия (Катарина Шмид, Филипп Раймунд, Селина Фрайтаг, Феликс Хоффман) – 992,4
5. Норвегия (Хайди Дюре Тросеруд, Кристоффер Эриксен Сундаль, Эйрин Мария Квандаль, Мариус Линдвик) – 940,1
6. Польша (Анна Твардош, Кацпер Томасяк, Николь Кондерла-Юрошек, Камиль Стох) – 834,6
Полные результаты – здесь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
