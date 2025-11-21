Прыжки с трамплина. Кубок мира. Япония выиграла командный микст, Словения – 2-я, Австрия – 3-я, Норвегия – 5-я

Япония выиграла командный микст на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина.

На этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере завершился командный микст. Победу одержала сборная Японии. Прыжки с трамплина Кубок мира Лиллехаммер, Норвегия HS140, командный микст 1. Япония (Нодзоми Маруяма, Рен Никайдо, Юки Ито, Рею Кобаяси) – 1034,0 балла 2. Словения (Ника Превц, Тими Зайц, Ника Водан, Домен Превц) – 1025,1 3. Австрия (Юлия Мюльбахер, Штефан Крафт, Лиза Эдер, Ян Херль) – 1023,9 4. Германия (Катарина Шмид, Филипп Раймунд, Селина Фрайтаг, Феликс Хоффман) – 992,4 5. Норвегия (Хайди Дюре Тросеруд, Кристоффер Эриксен Сундаль, Эйрин Мария Квандаль, Мариус Линдвик) – 940,1 6. Польша (Анна Твардош, Кацпер Томасяк, Николь Кондерла-Юрошек, Камиль Стох) – 834,6 Полные результаты – здесь .