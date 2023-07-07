Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана о переходе россиян: «Гуляев одобрил список. Никаких переговоров за спиной мы не вели»

Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана рассказал о переходах россиян.

Ранее сообщалось, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за казахстанскую сборную.

«Почетный президент нашей федерации Василий Крылов 28 апреля связался с президентом Союза конькобежцев России господином Гуляевым. Они переговорили, наша сторона озвучила информацию о том, что в конькобежной команде создается новый проект и нам бы хотелось усилиться.

Он сразу согласился, сказал, что препятствовать не будет. Мы, проанализировав спортсменов сборной России, подобрали под этот проект пятерых и ему отправили список.

Гуляев его одобрил, только после этого мы начали переговоры непосредственно со спортсменами. Ни в коем случае никаких переговоров за спиной не вели.

Понимаем всю процедуру, есть регламенты Международного союза конькобежцев, Союза конькобежцев России. Только после того, как получили от первого лица федерации одобрение, начали вести переговоры.

Тренер Сергей Клевченя также переходит к нам в сборную, Гуляев тоже знал, что мы его приглашаем. Он одобрил переход, и новый контракт ему Союз конькобежцев России не предлагал.

Из пяти согласились на наши условия две спортсменки – это Кристина Силаева и Елизавета Голубева. Они нам подошли для командной гонки и командного спринта, это молодые, сильные девчата, которые хотят выступать на Олимпийских играх.

Спортсменки получили здесь вид на жительство, сейчас идет процесс получения гражданства. Все документы поданы.

Но мы не можем понять, почему СКР преподносит это теперь как переход в какую-то недружественную страну. У нас давно выступают многие бывшие российские спортсмены.

Девчата хотят бегать, завоевывать медали, мы не предлагали им каких-то суперконтрактов, они находятся у нас в сборной на общих условиях. У нас есть переписка с другими спортсменками, которые выставили нам такие условия, что мы тоже задумались.

А эти две спортсменки за длинным рублем не потянулись. Да, условия, конечно, не такие, какие бывают в России, особенно перед домашними стартами, но в целом хуже у нас не будет.

На шорт-трек и конькобежный спорт у нас сейчас делается ставка перед Олимпиадой, эти виды спорта сейчас в лидерах», – сказал Олжас Бесбаев.

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