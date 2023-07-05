Конькобежки Голубева и Силаева исключены из сборной России. Ранее сообщалось об их переходе в Казахстан

Теги сборная России (коньки) Сергей Клевченя сборная России жен (коньки) Министерство спорта России Елизавета Голубева (Казелина) Кристина Силаева Никита Клевченя Коньки/шорт-трек

Конькобежки Елизавета Голубева и Кристина Силаева исключены из основного состава сборной России.

Об этом говорится в документе Минспорта РФ. Ранее стало известно, что обе спортсменки намерены выступать за Казахстан.

Также из сборной России исключен конькобежец Никита Клевченя. При этом «Матч ТВ» сообщал, что в казахстанскую команду должен перейти тренер Сергей Клевченя. Он не входил в список специалистов сборной России на сезон-2022/23.

Голубева – чемпионка Европы в командной гонке, шестикратный призер чемпионатов мира. Силаева – действующая чемпионка России на дистанции 500 м.

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1 комментарий

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imaxim
Силаева молодой перспективный спринтер. Тоже потеря
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