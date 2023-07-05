Журова о переходе российских конькобежек в Казахстан: «Эти потери для сборной не важны. Дороги обратно обычно не бывает»

Светлана Журова не считает потерей переход двух российских конькобежек в Казахстан.

Сообщалось, что за казахстанскую сборную будут выступать шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева.

«Эти потери для сборной не важны. Их результаты все покажут, посмотрим. Что касается возвращения гражданства – это очень интересный подход. Она собирается туда-сюда ездить? Их финансировали здесь, они готовились с детства, им ни в чем не отказывали. И когда там будут не очень хорошие условия, мы опять вернемся в Россию?

Девчонки хотят попасть на Олимпиаду, я так понимаю, и рассматривают ее для себя как последнюю, предполагая, что, скорее всего, больше не будут выступать. Ну, пусть попробуют, посмотрим, к чему это приведет. Но таких условий, как в России у них просто не будет, скорее всего.

Это все было очень неожиданно для всех и было сделано в тайне и по-тихому, насколько я понимаю. Если бы это заявили лидеры, наверное, было как-то по другому. Посмотрим, чем это закончится, но обычно обратно дороги не бывает. Надо же понимать, что непонятно, что будет на государственном уровне для тех, кто так уехал.

И каким образом они собираются возвращаться? Как они будут работать? Как их будут принимать на работу? Наверное, все это на совести каждого. Для кого-то переход одного региона в другой – это легко, а для меня это было неприемлемо. Каждый мыслит по-своему», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Турина-2006.

Силаева о переходе в Казахстан: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь»