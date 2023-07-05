Скобрев о переходах конькобежек в Казахстан: «Я с пониманием отношусь к ребятам, которые хотят выступать»

Теги сборная России (коньки) Иван Скобрев сборная России жен (коньки) Елизавета Голубева (Казелина) Кристина Силаева Коньки/шорт-трек

Иван Скобрев поддержал российских конькобежек, перешедших в сборную Казахстана.

Ранее сообщалось, что за Казахстан намерены выступать шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева.

«Я не могу не поддержать желание спортсмена выступать на международной арене. Это дело всей жизни. Я с пониманием отношусь к ребятам, которые хотят выступать. Какими путями? Для меня это сложный вопрос. Я всю жизнь выступал за свою страну, но сейчас обстановка в мире не позволяет им этого делать. Люди отдали спорту свою жизнь.

Я надеялся, что они смогут выступать на соревнованиях в Азии, но этот вопрос не решен. Не могу сказать, что я отношусь положительно к смене спортивного гражданства, но я с пониманием отношусь к желанию ребят искать возможности для продолжения карьеры», – сказал чемпион мира и двукратный олимпийский призер в конькобежном спорте.

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