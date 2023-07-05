Глава Союза конькобежцев России о переходах спортсменок в Казахстан: «Называем их «конькобеженцы». Вызывает недоумение, почему наши коллеги сделали все у нас за спиной»

Теги Николай Гуляев сборная России жен (коньки) ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная Казахстана жен Наталья Воронина Елизавета Голубева (Казелина) Кристина Силаева Коньки/шорт-трек

Глава Союза конькобежцев России назвал «конькобеженцами» спортсменок, уехавших в Казахстан.

Ранее сообщалось, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за казахстанскую сборную.

«Мы не будет препятствовать, просто действуем по положению. Положение о переходах, которое у нас есть, там все прописано.

В целом, мое личное мнение — я отношусь к этому негативно. Но каждый спортсмен делает свой выбор, называем их «конькобеженцы».

Насколько я понимаю, это были личные звонки на личные номера, я знаю, что предлагали Наталье Ворониной, а она им отказала.

Вызывает недоумение, почему все это изначально было сделано нашими коллегами у нас за спиной», – сказал Николай Гуляев.

Глава Союза конькобежцев России: «Не поддерживаю, что сейчас многие меняют спортивное гражданство. Это пусть остается на совести спортсменов»

Силаева о переходе в Казахстан: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь»

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34 комментария

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Maxximus
Это был глас конькообиженца?
+101
-10
+91
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Красный чай
Ну давай тогда Виктора Ана покритикуй
+62
-6
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Павел Нестеров
Это тебе, чинуша, зарплату даже в текущих условиях платят стабильно, и будущее понятно и безоблачно. А спортсменам надо пахать, век короткий, да и без призовых далеко не уконькобежишься, скорее всего
+43
-2
+41
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пашу
Переходы неизбежны. Чем дальше развивается так называемая СВО, тем яснее то, что основная масса спортсменов проведет свои карьеры на внутренних стартах. Вполне логично, что при наличии карьерных амбиций любой человек, не обязательно профессиональный спортсмен, будет искать способ для самореализации, даже если он будет сопровождаться сменой спортивного (и другого) гражданства. Лучше отсидеть четко определенный карантин и свободно выступать в дальнейшем, чем сидеть и ждать неизвестного.
Тут надо не на спортсменов гнать, которые свою жизнь живут, а на реальных виновников ситуации
+24
-2
+22
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Вечно в бане
Ответ Maxximus
Это был глас конькообиженца?
С конькообиженца в голосину чёт.
Неплохо, неплохо.
+24
-4
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Hardy
молодцы девчонки)
+25
-6
+19
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Красный чай
Ответ IrbIS
что ты несешь? какой Ан, его списали из сборной после крестов, он искал возможность снова начать выступать на международном уровне, выбрал РФ, а эти манкурты сидевшие на бюджете сбежали при первых же сложностях, подумаешь от паспорта отказаться, его и вернуть можно, а вот надо бы сделать так что бы она не только паспорт не смогла вернуть, но и в РФ больше не могла въезжать
А что же ты не предлагаешь его тогда гражданства кореи лишить? не берут в сборную это ведь не повод отвернутся от страны, разве не потреотик? Или все таки в некоторых случаях можно раз страна не обеспечивает спортсмена соревнованиями? Можешь конечно не отвечать такие как ты обсирают даже тех кто не попадают в сборную и меняет Россию на другую страну. Ваша "последовательность" совершенно ясна
+14
-3
+11
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Вечно в бане
Ответ Аморалинни
Их можно понять, такие же как они, но не спортсмены, чуть что, сразу в армению и грузию летят за 200к)))
А многие, не такие же, как они, тоже кое-куда отправились, и тоже за 200к.
Но есть нюанс.
+11
-2
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AlbertDav
То ли дело руководство..ничего за спиной не делает
+8
0
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Savardus
Ответ IrbIS
что ты несешь? какой Ан, его списали из сборной после крестов, он искал возможность снова начать выступать на международном уровне, выбрал РФ, а эти манкурты сидевшие на бюджете сбежали при первых же сложностях, подумаешь от паспорта отказаться, его и вернуть можно, а вот надо бы сделать так что бы она не только паспорт не смогла вернуть, но и в РФ больше не могла въезжать
Ан - искал возможность выступать на международном уровне.
Девушки - ищут возможность выступать на международном уровне

Ан - герой, который все преодолел
Девушки - предательницы родной страны.

Л - Логика
+8
-2
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Rio (BLR)
Слова типичного чинуши.
И юморок соответствующий.
+2
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brig_Mercury
Конёк в спину
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МТБ
Прошло 1.5 года, эти до сих пор чего-то непонимают
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Вечно в бане
Ответ Аморалинни
Да, воюют со злом. Другие так могут только в комментариях на спорце)))
«Да, воюют со злом.
Другие так могут только в комментариях на спорце)))»

А самоирония тебе не чужда, мое увожение.
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Адекватная критика
Большинство наших спортсменов получают деньги из бюджета. Бюджет принадлежит всем гражданам России. Граждане России совсем не против, чтобы наши спортсмены реализовали себя. Мнение этих чиновников никому не интересно.
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Jeka
Ответ IrbIS
что ты несешь? какой Ан, его списали из сборной после крестов, он искал возможность снова начать выступать на международном уровне, выбрал РФ, а эти манкурты сидевшие на бюджете сбежали при первых же сложностях, подумаешь от паспорта отказаться, его и вернуть можно, а вот надо бы сделать так что бы она не только паспорт не смогла вернуть, но и в РФ больше не могла въезжать
Алло! Пора спускаться с деревьев - 21 век на дворе!!!
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pyatachyok
Ответ CVC
удерживать никого не надо, но для тех кто уходит это должен быть билет в один конец, то есть лишение гражданства России с пожизненным запретом на въезд
Обычно уехавшие потом немало приносят денег, то покупая хаты для выхода на пенсии, то помогая родственникам… Зачем же резать курицу, несущую золотые яйца?
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Ответ pyatachyok
Обычно уехавшие потом немало приносят денег, то покупая хаты для выхода на пенсии, то помогая родственникам… Зачем же резать курицу, несущую золотые яйца?
нет, оно не стоит того...имхо тот, кто уехал из России на пмж в другую страну или получил другое гражданство, должен лишаться гражданства России
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Hardy
Ответ Аморалинни
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Аморалинни
Ответ Hardy
молодцы девчонки)
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CVC
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
удерживать никого не надо, но для тех кто уходит это должен быть билет в один конец, то есть лишение гражданства России с пожизненным запретом на въезд
0
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alpa4ino86
Правильно сделали девчонки, из этой страны желательно сваливать и поскорее, нормального будущего не предвидится
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Садковский Ян
Кто-то Гуляев, кто-то Конькобеженцев
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Волька-ибн-Алёша
коля юморист у нас
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