Глава Союза конькобежцев России о переходах спортсменок в Казахстан: «Называем их «конькобеженцы». Вызывает недоумение, почему наши коллеги сделали все у нас за спиной»

Глава Союза конькобежцев России назвал «конькобеженцами» спортсменок, уехавших в Казахстан.

Ранее сообщалось, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за казахстанскую сборную.

«Мы не будет препятствовать, просто действуем по положению. Положение о переходах, которое у нас есть, там все прописано.

В целом, мое личное мнение — я отношусь к этому негативно. Но каждый спортсмен делает свой выбор, называем их «конькобеженцы».

Насколько я понимаю, это были личные звонки на личные номера, я знаю, что предлагали Наталье Ворониной, а она им отказала.

Вызывает недоумение, почему все это изначально было сделано нашими коллегами у нас за спиной», – сказал Николай Гуляев.

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