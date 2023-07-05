Глава Союза конькобежцев России о переходах спортсменок в Казахстан: «Называем их «конькобеженцы». Вызывает недоумение, почему наши коллеги сделали все у нас за спиной»
Глава Союза конькобежцев России назвал «конькобеженцами» спортсменок, уехавших в Казахстан.
Ранее сообщалось, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за казахстанскую сборную.
«Мы не будет препятствовать, просто действуем по положению. Положение о переходах, которое у нас есть, там все прописано.
В целом, мое личное мнение — я отношусь к этому негативно. Но каждый спортсмен делает свой выбор, называем их «конькобеженцы».
Насколько я понимаю, это были личные звонки на личные номера, я знаю, что предлагали Наталье Ворониной, а она им отказала.
Вызывает недоумение, почему все это изначально было сделано нашими коллегами у нас за спиной», – сказал Николай Гуляев.
Глава Союза конькобежцев России: «Не поддерживаю, что сейчас многие меняют спортивное гражданство. Это пусть остается на совести спортсменов»
Силаева о переходе в Казахстан: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь»
Тут надо не на спортсменов гнать, которые свою жизнь живут, а на реальных виновников ситуации
Неплохо, неплохо.
Но есть нюанс.
Девушки - ищут возможность выступать на международном уровне
Ан - герой, который все преодолел
Девушки - предательницы родной страны.
Л - Логика
И юморок соответствующий.
Другие так могут только в комментариях на спорце)))»
А самоирония тебе не чужда, мое увожение.