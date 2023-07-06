Журова предложила законодательно запретить возвращение российского гражданства спортсменам, сменившим сборную

Теги Светлана Журова Сергей Клевченя сборная России жен (коньки) Матч ТВ Елизавета Голубева (Казелина) Кристина Силаева Коньки/шорт-трек

Светлана Журова предложила запретить возвращение российского гражданства спортсменам, сменившим сборную.

Ранее стало известно, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены перейти в сборную Казахстана. 

«Это реально неожиданность, сюрприз для всех нас. А будет ли потерей для сборной России уход Силаевой и Голубевой — вопрос сложный. Мне трудно сказать, станут ли они олимпийскими чемпионками через три года, раз до сих пор не стали. Получат ли они такое же финансирование и обеспечение в Казахстане, тоже вопрос.

Я слышала, что они вернутся к нам и как ни в чем не бывало будут дальше в России работать, жить и чуть ли не за сборную выступать, когда изменится обстановка. Я считаю, что такой шаг будет неправильным.

Нужно жестко высказываться о спортсменах, которые в нынешней ситуации вокруг нашей страны меняют гражданство, а потом считают, что через какое‑то время могут снова вернуть себе российское гражданство. Я думаю, что будут введены определенные ограничения для тех, кто сейчас так повел себя.

Нам с коллегами нужно подумать об этом, именно о законодательных ограничениях. Имею в виду запрещать возвращать российское гражданство тем, кто сначала сменил его умышленно, как в ситуации с этими спортсменками.

Одно дело, когда российские спортсмены раньше меняли страну. Они же уезжали из России не потому, что их страна не устраивала. Раньше уезжали из‑за высокой конкуренции в их виде спорта. В случае с Силаевой и Голубевой не в конкуренции дело», — сказала депутат Госдумы. 

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8 комментариев

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STAY SHARP
а были прецеденты?
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Greenwhite
Журова - молодец. Наверное, сама прошла через всё то же самое во время своей спортивной молодости. Осталась в расцвете карьеры без флага, гимна, возможности международных соревнований, но не предала Родину и не уехала за границу. Ведь так говорить и так запрещать может только тот, кто сам через всё это прошел? Или нет?))))
+3
-1
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selso99
Ответ STAY SHARP
а были прецеденты?
Навку, похоже, хочет лишить гражданства.
+1
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Хаскерс
Спортсмены вообще не при чем, частный случай. Но неужели в России можно так легко войти в гражданство, отказавшись от него. Отказался - значит отказался. Абсолютно понимаю выбор, но назад дороги быть не должно.
+3
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Анатолий Кирус
Идиоты. Они что не знают лозунг казахов ,, Казахстан для казахов,, .
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Pertinax Gandi
И сечь их кнутьём на Лобном месте на Красной площади.
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Адам Нинуху
правильно она говорит если уходишь то уходи навсегда а не бегай туда сюда
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