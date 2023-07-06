Журова предложила законодательно запретить возвращение российского гражданства спортсменам, сменившим сборную

Светлана Журова предложила запретить возвращение российского гражданства спортсменам, сменившим сборную.

Ранее стало известно, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены перейти в сборную Казахстана.

«Это реально неожиданность, сюрприз для всех нас. А будет ли потерей для сборной России уход Силаевой и Голубевой — вопрос сложный. Мне трудно сказать, станут ли они олимпийскими чемпионками через три года, раз до сих пор не стали. Получат ли они такое же финансирование и обеспечение в Казахстане, тоже вопрос.

Я слышала, что они вернутся к нам и как ни в чем не бывало будут дальше в России работать, жить и чуть ли не за сборную выступать, когда изменится обстановка. Я считаю, что такой шаг будет неправильным.

Нужно жестко высказываться о спортсменах, которые в нынешней ситуации вокруг нашей страны меняют гражданство, а потом считают, что через какое‑то время могут снова вернуть себе российское гражданство. Я думаю, что будут введены определенные ограничения для тех, кто сейчас так повел себя.

Нам с коллегами нужно подумать об этом, именно о законодательных ограничениях. Имею в виду запрещать возвращать российское гражданство тем, кто сначала сменил его умышленно, как в ситуации с этими спортсменками.

Одно дело, когда российские спортсмены раньше меняли страну. Они же уезжали из России не потому, что их страна не устраивала. Раньше уезжали из‑за высокой конкуренции в их виде спорта. В случае с Силаевой и не в конкуренции дело», — сказала депутат Госдумы.