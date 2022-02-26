Журова о призыве МОК не использовать флаг России на соревнованиях: «Пусть говорят спортсменам, на каких основаниях они рекомендуют отказаться»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала призыв Международного олимпийского комитета ( ) не использовать флаг и гимн России на любых спортивных мероприятиях.

«Они этого и хотят. Это их цель. Это первоначально было их целью. Когда в 2014 году все эти истории начинались, их основная цель была в том, чтобы Россия отказалась, и мы бы сказали, что не участвуем (в спортивных соревнованиях). И тогда они бы сказали, что им легче живется.

Если мы хотим легкой жизни для всех спортивных организаций, тогда мы можем это сделать, но это будет хлопок дверью в одностороннем порядке. И это мы сделаем для них, а хуже мы сделаем для себя.

Пусть они говорят спортсменам, на каких основаниях они рекомендуют отказаться (от гимнов и флагов).

А как могут они запретить это? Они могут рекомендовать только, но они должны аргументы свои предъявлять. Я не очень понимаю, какие есть юридические основания для этого. Но мы со своей стороны тоже будем настаивать, чтобы этого не было», – сказала Журова.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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