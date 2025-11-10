Главе Союза конькобежцев России Гуляеву не выдали визу в Канаду на этап Кубка мира

Главе Союза конькобежцев России не выдали визу в Канаду на этап Кубка мира.

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев сообщил, что ему не выдали визу в Канаду, где в октябре проходили этапы Кубка мира по шорт-треку.

Российские спортсмены выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.

«Я бы с удовольствием поехал в Калгари, а в Солт-Лейк-Сити уже не попадаю, потому что нахожусь здесь. В итоге в Канаду визу, к сожалению, не дали, поэтому вопрос носит чисто технический характер. Я планировал поехать на первый этап, чтобы поддержать ребят в Монреале, но не получилось», – рассказал Гуляев.