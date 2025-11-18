Тренер конькобежцев Саютин об этапе Кубка мира в США: «Приняли нас хорошо, негатива никакого нет, много дружелюбных высказываний»

Тренер конькобежцев Саютин: не чувствовали никакого негатива на Кубке мира в США.

Тренер российских конькобежцев Вадим Саютин подвел итоги этапа Кубка мира в Солт‑Лейк‑Сити, который стал первым с 2022 года международным стартом для россиян.

«В первые дни было тяжело после дороги – разница в часовых поясах, лед быстрый. Хорошо, что мы прилетели заблаговременно. Примерно к старту как раз адаптацию прошли. Девочки все, я считаю, в хорошей спортивной форме. Ксения (Коржова) хорошо сбегала, Настя (Семенова) тоже – чисто тактика, Саша (Саютина) хорошо шла по ходу дистанции, но упала где‑то за круг до финиша. Досадное падение. Сложно сказать, почему так случилось, но есть ощущение, что там была какая‑то трещинка во льду, то ли что – непонятно.

Приняли нас хорошо, негатива никакого нет, много дружелюбных высказываний. У меня много знакомых, не чувствуем никакого негатива, только позитив. Для спортсменок это все вообще новое. И вижу, что есть новые тенденции по технике бега по сравнению с тем, что было шесть лет назад, когда я последний раз был на такого уровня соревнованиях. Появилось новое поколение, с которым еще не знаком», – сказал Саютин.