Глава ФСГР Титов о переносах соревнований из России: «Политизированное решение. Спорт и политику смешивать не стоит»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался о переносах соревнований из России в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета ( ).

«Считаю, что это слишком политизированное решение. Спорт и политику смешивать не стоит. Сейчас в этой ситуации, кого и что убедишь. Надо принимать жизнь такой, какая она есть. Не думаю, что сильно ударит (по спорту).

Всегда плохо, когда ты выпадаешь из контекста международного движения, но реакция ожидаемая. Нечему удивляться. Лидеры объяснили все четко и внятно.

В последнее время было много сильно политизированных решений. Жестко, ну, а что сделаешь? Повторю, что это решение политизированное», – сказал Титов.