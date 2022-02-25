МОК призвал международные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Беларуси

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные федерации перенести или отменить соревнования, запланированные на территории России или Беларуси.

«Исполком МОК сегодня подтвердил решительное осуждение нарушения олимпийского перемирия правительством России и поддержавшим его правительством Беларуси.

Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств-членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.

Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Беларуси. Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и уделить абсолютное внимание безопасности спортсменов.

Сам МОК не планирует никаких мероприятий ни в России, ни в Беларуси», – заявили в МОК.

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