Российские шорт-трекисты прибыли в Польшу для участия в этапе Мирового тура

Российские шорт-трекисты выступят на этапе Мирового тура в Польше.

Пять российских шорт-трекистов прибыли в Польшу, где пройдет этап Мирового тура. На этапе в Гданьске выступят Алена Крылова, Елена Серегина, Анна Матвеева, Даниил Николаев и Иван Посашков.

«Все российские шорт-трекисты добрались, все на месте, все в Польше. Как – пусть это останется нашим маленьким секретом», – сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Соревнования, которые являются отборочными к Олимпиаде, пройдут с 20 по 23 ноября.