Коньки. Кубок мира. 1-й этап. Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В

Коржова стала 3-й в дивизионе В на Кубке мира по конькобежному спорту в США.

Россиянка Ксения Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити. Кубок мира по конькобежный спорт 1-й этап Солт-Лейк-Сити, США Женщины, 3000 м Группа B 1. Надежда Морозова (Казахстан) – 3.58,03 2. Марина Зуева (Беларусь) – 3.59,88 3. Ксения Коржова (Россия) – 3.59,95 4. Елизавета Голубева (Казахстан) – 4.00,11 5. Санне ин’т Хоф (Нидерланды) – 4.00,38 6. Майра Яш (Германия) – 4.00,81