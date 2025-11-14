Коньки. Кубок мира. 1-й этап. Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В
Коржова стала 3-й в дивизионе В на Кубке мира по конькобежному спорту в США.
Россиянка Ксения Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити.
Кубок мира по конькобежный спорт
1-й этап
Солт-Лейк-Сити, США
Женщины, 3000 м
Группа B
1. Надежда Морозова (Казахстан) – 3.58,03
2. Марина Зуева (Беларусь) – 3.59,88
3. Ксения Коржова (Россия) – 3.59,95
4. Елизавета Голубева (Казахстан) – 4.00,11
5. Санне ин’т Хоф (Нидерланды) – 4.00,38
6. Майра Яш (Германия) – 4.00,81
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости