0

Коньки. Кубок мира. 1-й этап. Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В

Коржова стала 3-й в дивизионе В на Кубке мира по конькобежному спорту в США.

Россиянка Ксения Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити.

Кубок мира по конькобежный спорт

1-й этап

Солт-Лейк-Сити, США

Женщины, 3000 м

Группа B

1. Надежда Морозова (Казахстан) – 3.58,03

2. Марина Зуева (Беларусь) – 3.59,88

3. Ксения Коржова (Россия) – 3.59,95

4. Елизавета Голубева (Казахстан) – 4.00,11

5. Санне ин’т Хоф (Нидерланды) – 4.00,38

6. Майра Яш (Германия) – 4.00,81

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
