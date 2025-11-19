  • Спортс
Светлана Журова: «Россия к древним Олимпийским играм имеет большее отношение, чем Америка, Япония и многие другие. Выбрасывать нас из олимпийской семьи неприемлемо»

Журова: мне очень не нравится, что Олимпиады узурпировал МОК.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова сравнила Олимпийски игры с объектами культурного наследния.

«Мне очень не нравится, что Олимпиады узурпировал тот же Международный олимпийский комитет (МОК). Олимпиады – это как объекты культурного наследия, они принадлежат всему миру, и ни одна организация не имеет права узурпировать права.

И я хочу заметить, что мы, Российская Федерация, к Олимпийским играм, древним, имеем большее отношение, чем многие страны мира – Америка, Япония и многие другие. Почему? Потому что на нашей территории, в Краснодарском крае, были найдены артефакты, олимпийские столбы с именами олимпийских чемпионов из Древней Греции, когда проходили Олимпийские игры.

Так что мы к этому имеем больше отношения, чем кто-либо. И нас исключать и выбрасывать из олимпийской семьи совершенно неприемлемо. И как всегда, я уверена, правда всегда на нашей стороне, и победа будет за нами», – заявила Журова.

Также Журова отреагировала на слова президента МОК Кирсти Ковентри, которая ранее призвала не допускать дискриминации спортсменов.

«Ковентри нужно быть смелой, принимать решения. Хотя это не так просто. На многие федерации еще влияет национальный фактор. Где-то вес имеют противники возвращения российских спортсменов. Но мы уже в ближайшее время увидим, как действуют слова главы МОК», – сказала Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
