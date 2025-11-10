Журова о трансгендерах в спорте: «Они нарушают права женщин. У них должен быть отдельный формат, а не ситуация, при которой они пользуются лазейкой и участвуют в соревнованиях»
Журова поддержала возможный запрет для трансгендеров соревноваться с женщинами.
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что трансгендерные спортсмены нарушают права женщин.
По информации The Times, в начале 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) намерен объявить о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.
«Они фактически нарушают права женщин. У них должен быть отдельный формат. А не такая ситуация, при которой они пользуются этой лазейкой и участвуют в соревнованиях. Поэтому потенциальное решение МОК – это абсолютно верно», – согласилась Журова.
На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
