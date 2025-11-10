  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Журова о трансгендерах в спорте: «Они нарушают права женщин. У них должен быть отдельный формат, а не ситуация, при которой они пользуются лазейкой и участвуют в соревнованиях»
2

Журова о трансгендерах в спорте: «Они нарушают права женщин. У них должен быть отдельный формат, а не ситуация, при которой они пользуются лазейкой и участвуют в соревнованиях»

Журова поддержала возможный запрет для трансгендеров соревноваться с женщинами.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что трансгендерные спортсмены нарушают права женщин.

По информации The Times, в начале 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) намерен объявить о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

«Они фактически нарушают права женщин. У них должен быть отдельный формат. А не такая ситуация, при которой они пользуются этой лазейкой и участвуют в соревнованиях. Поэтому потенциальное решение МОК – это абсолютно верно», – согласилась Журова.

На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoМОК
logoСветлана Журова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Журова о соглашении Федерации лыж США с армией: «На Олимпийских играх спортсменам нельзя будет использовать военную символику, это запрещено МОК»
27 октября, 18:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
Журова о внесении Большунова в базу «Миротворца»: «Пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению на турниры»
1 октября, 08:15
Главные новости
Главе Союза конькобежцев России Гуляеву не выдали визу в Канаду на этап Кубка мира
сегодня, 10:50
Журова о детском спорте: «Резерв недофинансируют. Мы подготовили хороших юниоров, а их родители думают: «А почему бы нам не уехать в другую страну?»
4 ноября, 10:10
Депутат Журова: «Когда мы вернемся на международные старты, Россию будут пытаться давить допингом, искать у нас что-то, чтобы снова отстранить»
3 ноября, 15:19
Российские конькобежки прилетели в США для участия в Кубке мира
2 ноября, 13:11
CAS отклонил апелляцию конькобежки Качановой на невыдачу нейтрального статуса
31 октября, 15:38
Светлана Журова: «Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране»
29 октября, 13:06
Журова об идее альтернативной Олимпиады: «Пусть это будет называться как-то иначе. Мы должны свое развивать, а не делать что-то в пику остальному миру»
27 октября, 10:54
Гуляев о въезде российских шорт-трекистов в Польшу: «Попросили письмо поддержки в ISU. Надеюсь, ничего экстраординарного не произойдет»
23 октября, 12:26
Николай Гуляев: «Общаемся с международной федерацией. Еще ни разу не было случая, чтобы президент ISU отказал мне в личной встрече»
20 октября, 21:37
Николай Гуляев: «Абсолютно уверен, что наших шорт-трекистов мы увидим в Милане. Они выступят достойно, пусть и под нейтральным флагом»
20 октября, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
22 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января 2024, 18:54