Журова о трансгендерах в спорте: «Они нарушают права женщин. У них должен быть отдельный формат, а не ситуация, при которой они пользуются лазейкой и участвуют в соревнованиях»

Журова поддержала возможный запрет для трансгендеров соревноваться с женщинами.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что трансгендерные спортсмены нарушают права женщин.

По информации The Times, в начале 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) намерен объявить о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

«Они фактически нарушают права женщин. У них должен быть отдельный формат. А не такая ситуация, при которой они пользуются этой лазейкой и участвуют в соревнованиях. Поэтому потенциальное решение МОК – это абсолютно верно», – согласилась Журова.

На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.