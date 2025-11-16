Светлана Журова: «Для нас тема с олимпийским перемирием звучит остро сейчас, но на самом деле это было всегда. Это в том числе и элемент привлечения внимания к Играм»

Депутат Журова высказалась об идее олимпийского перемирия.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала инициативу об олимпийском перемирии.

19 ноября на Генассамблее ООН представят резолюцию об олимпийском перемирии по случаю зимних Игр-2026, которые пройдут в феврале в Италии. На заседании в ООН планирует выступить президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Для нас тема с олимпийским перемирием звучит остро сейчас, но на самом деле это было всегда. Все эти резолюции и олимпийское перемирие бывают на каждых Олимпийских играх. Просто мы раньше на это не реагировали и не придавали этому значение. А теперь, конечно, мы обращаем на это внимание и хотим почитать, что там такое придумал МОК.

И на сочинской Олимпиаде была резолюция об олимпийском перемирии. В наших Олимпийских деревнях была стена перемирия, где президенты государств оставляли свои автографы и пожелание мира во всем мире.

Я была мэром горной Олимпийской деревни в Сочи, 15 президентов расписались на стене перемирия. Это в том числе и дополнительный элемент привлечения внимания к Олимпиаде, когда руководители стран призывают к перемирию. Так что МОК ничего нового не решил, в этом нет ничего громкого. Резолюция об олимпийском перемирии – обычное дело», – сказала Журова.