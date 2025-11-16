Светлана Журова: «Для нас тема с олимпийским перемирием звучит остро сейчас, но на самом деле это было всегда. Это в том числе и элемент привлечения внимания к Играм»
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала инициативу об олимпийском перемирии.
19 ноября на Генассамблее ООН представят резолюцию об олимпийском перемирии по случаю зимних Игр-2026, которые пройдут в феврале в Италии. На заседании в ООН планирует выступить президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
«Для нас тема с олимпийским перемирием звучит остро сейчас, но на самом деле это было всегда. Все эти резолюции и олимпийское перемирие бывают на каждых Олимпийских играх. Просто мы раньше на это не реагировали и не придавали этому значение. А теперь, конечно, мы обращаем на это внимание и хотим почитать, что там такое придумал МОК.
И на сочинской Олимпиаде была резолюция об олимпийском перемирии. В наших Олимпийских деревнях была стена перемирия, где президенты государств оставляли свои автографы и пожелание мира во всем мире.
Я была мэром горной Олимпийской деревни в Сочи, 15 президентов расписались на стене перемирия. Это в том числе и дополнительный элемент привлечения внимания к Олимпиаде, когда руководители стран призывают к перемирию. Так что МОК ничего нового не решил, в этом нет ничего громкого. Резолюция об олимпийском перемирии – обычное дело», – сказала Журова.