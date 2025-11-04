  • Спортс
Журова о детском спорте: «Резерв недофинансируют. Мы подготовили хороших юниоров, а их родители думают: «А почему бы нам не уехать в другую страну?»

Журова считает, что детскому спорту в России не хватает финансирования.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российский спорт может терять талантливых юниоров из-за недофинансирования. 

«Считаю, нашему спорту не нужны реформы, но сейчас надо обращать внимание на спорт высших достижений. Есть люди, которое говорят, что он нам не нужен. Но мы должны понимать, что если нет спорта высших достижений, тогда зачем детский? Дети растут и хотят быть в профессиональном спорте.

Есть дети, которые не хотят заниматься спортом для здоровья, а ставят себе амбициозные цели. Если мы для себя примем, что мы не хотим больше участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира, это одно дело. Но если мы ставим себе цель быть там, тогда резерву надо сильно уделять внимание, потому что им сейчас тяжелее.

Резерв недофинансируют, к ним меньше внимания, поэтому у них есть соблазн уехать за границу. То есть мы подготовили хороших детей, юниоров, а они и их родители думают: «А почему бы нам не уехать в другую страну?» Мы теряем готовый материал. Все как с учеными, которых могут соблазнить какими-то плюшками. Я бы обязательно уделила этому внимание.

Что мешает развитию российского профессионального спорта? Думаю, не хватает финансирования. Все равно нужно больше внимания уделять», — сказала Журова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
