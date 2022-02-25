Деменко о переносе финала Лиги чемпионов: «Это несправедливо к России. Но ничего страшного, мы перетерпим»

осудил перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Это политический момент. УЕФА ведет себя некрасиво по отношению к России. И финал Лиги чемпионов у Петербурга отнял, и домашний матч у «Спартака».

Мы видим несправедливость по отношению к России, начиная с решений . Но ничего страшного, мы перетерпим. Когда-нибудь они все поймут.

Что касается жесткости санкций за действия России, но на нашу страну изначально было давление. Президент сказал: «Сколько мы можем терпеть?». Мы видим это сейчас и по отношению к командам.

При чем тут футбол? Они смешивают все эти события в одно. Но это сделает нас только сильнее», – сказал бывший футболист .

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Санкции УЕФА: Петербург без финала ЛЧ (примет Париж), «Спартак» сыграет вне России, по сборной ждем решения ФИФА