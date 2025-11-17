15

Фемке Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Нидерландская конькобежка Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 м.

Нидерландская конькобежка Фемке Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Спортсменка показала результат 36,09 секунды. Предыдущий рекорд (36,36) принадлежал Ли Сан Хва из Южной Кореи и был установлен в ноябре 2013 года.

Кок 25 лет, она пятикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

