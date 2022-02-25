Губерниев о переносах соревнований из России: «Решение принимает МОК, но кто кукловодит, дергает за ниточки, мы тоже понимаем»

назвал «политизированной историей» переносы соревнований из России.

«Перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга? Сейчас важнее другое – абсолютно политическое решение последних часов. Предлагают убрать вообще все соревнования из России и Беларуси, не включать гимны, не показывать флаги.

Это абсолютно политизированная история. Опять коллективная ответственность людей, которые готовятся к соревнованиям. Решение принимает МОК, но кто кукловодит, дергает за ниточки, мы тоже понимаем.

Речь же не идет о том, чтобы отнимать ЧМ по волейболу, который проходит раз в четыре года, этапы Кубка. Хорошо, с волейболом вы не связываетесь, так как там много денег и все на них попадут. Что же вы волейбол не отнимаете, умники? Переносить некуда?

«Формула-1» понятно. Желающих много. Опять какая-то ерунда. Сил нашим спортсменам! Будем поддерживать российский спорт по-прежнему страстно», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Санкции УЕФА: Петербург без финала ЛЧ (примет Париж), «Спартак» сыграет вне России, по сборной ждем решения ФИФА