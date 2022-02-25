МОК призвал не использовать флаги и гимны России и Беларуси на любых соревнованиях

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал не использовать государственные флаги и гимны России и Беларуси на любых соревнованиях.

«Исполком МОК настоятельно призывает не демонстрировать российский или белорусский государственные флаги и не исполнять российский или белорусский гимн на международных спортивных соревнованиях, которые не попадают под соответствующие санкции Всемирного антидопингового агентства ( ) в отношении России (российские спортсмены выступают без флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх – Sports.ru).

В то же время исполком МОК выражает свою полную поддержку Международному паралимпийскому комитету ( ) в связи с предстоящими зимними Паралимпийскими играми 2022 года в Пекине.

Исполком МОК выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества на Украине и выражает полную солидарность. Отметим, что специальная рабочая группа МОК поддерживает контакты с олимпийским сообществом страны для координации гуманитарной помощи, где это возможно.

Исполком МОК просит рабочую группу продолжать внимательно следить за ситуацией и информировать исполком МОК, в том числе в отношении возможных поправок к сегодняшней резолюции», – заявили в МОК.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.