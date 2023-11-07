НФЛ. 10-я неделя. «Чикаго» сыграет с «Каролиной» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвилл Теннесси Денвер Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Прочие

С 10 по 14 ноября пройдут матчи 10-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

10-я неделя

10 ноября

ЧикагоКаролина – 4.15

12 ноября

Нью-ИнглендИндианаполис – 17.30

БалтиморКливленд – 21.00

Джэксонвилл – Сан-Франциско – 21.00

Миннесота – Нью-Орлеан – 21.00

Питтсбург – Грин-Бэй – 21.00

Тампа-Бэй – Теннесси – 21.00

Цинциннати – Хьюстон – 21.00

13 ноября

АризонаАтланта – 0.05

Лос-Анджелес ЧарджерсДетройт – 0.05

ДалласНью-Йорк Джайентс – 0.25

СиэтлВашингтон – 0.25

Лас-ВегасНью-Йорк Джетс – 4.20

14 ноября

БаффалоДенвер – 4.15

Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24

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3 комментария

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usen
Внезапно Кливленд-Балтимор - главный матч, уикенд без громких вывесок. Ну и между Лайонс и Чарджерс может быть весёлая перестрелка
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vzi
В этот раз вообще рано загрузили тур в ленту.
Не успел еще прошлый тур остыть.
0
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vzi
Ответ usen
Внезапно Кливленд-Балтимор - главный матч, уикенд без громких вывесок. Ну и между Лайонс и Чарджерс может быть весёлая перестрелка
В 21:00 почти все игры классные.

Я, видимо, опять наслажусь мучениями Питтсбурга в нападении. ;)
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