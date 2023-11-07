НФЛ. 10-я неделя. «Чикаго» сыграет с «Каролиной» и другие матчи
С 10 по 14 ноября пройдут матчи 10-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.
Регулярный чемпионат
10-я неделя
10 ноября
Чикаго – Каролина – 4.15
12 ноября
Нью-Ингленд – Индианаполис – 17.30
Балтимор – Кливленд – 21.00
Джэксонвилл – Сан-Франциско – 21.00
Миннесота – Нью-Орлеан – 21.00
Питтсбург – Грин-Бэй – 21.00
Тампа-Бэй – Теннесси – 21.00
Цинциннати – Хьюстон – 21.00
13 ноября
Аризона – Атланта – 0.05
Лос-Анджелес Чарджерс – Детройт – 0.05
Даллас – Нью-Йорк Джайентс – 0.25
Сиэтл – Вашингтон – 0.25
Лас-Вегас – Нью-Йорк Джетс – 4.20
14 ноября
Баффало – Денвер – 4.15
Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
Как посмотреть американский футбол и понять, что там происходит
Мы точно знаем, что произойдет в регулярном сезоне НФЛ. Простите за спойлеры
Не успел еще прошлый тур остыть.
Я, видимо, опять наслажусь мучениями Питтсбурга в нападении. ;)