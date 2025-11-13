Звезды мирового женского киберспорта съезжаются в Алматы

Увидеть лично, пообщаться, взять автографы у самых известных представительниц CS2-сцены можно будет уже в ближайшую пятницу. 14 ноября пройдет открытый медиа-день первого сезона Female Pro League — международной женской киберспортивной лиги, основанной в Казахстане. Вход свободный.

В финал первого сезона Female Pro League by Olimpbet прошли тир-1 команды женского CS2: Imperial Valkyries и BIG Equipa .

В преддверии решающей игры состоится медиа-день FPL #1 с участием главных героинь киберспорта и представителей индустрии.

Спикеры:

Виктория tory Казиева — капитан Imperial Valkyries , многократная чемпионка мира

• Айгера Дунамис — амбассадор FPL , ведущая мировых турниров и одна из самых известных косплееров Казахстана

• Сания sunny Уразбекова — комьюнити-менеджер FPL

• Ярослав Мун — генеральный директор MySkill , турнирного оператора FPL

• Геннадий Шемраев — маркетинг-директор Olimpbet

Медиа-день пройдет 14 ноября в 16:00

Отель Grand Hotel Tien Shan , ул. Богенбай батыра, 115 (уг. Кунаева).

Журналистов и гостей мероприятия ждут живое общение с участницами турнира, фото- и автограф-сессия.

Напомним, LAN-финал Female Pro League by Olimpbet #1 пройдет в субботу 15 ноября в Алматы. Начало — в 14:00.

Смотреть трансляции можно на Twitch | Kick | YouTube .

Следите за новостями FPL в Telegram-канале лиги @femaleproleague , Инстаграм-аккаунте FPL и в соцсети X (на англ.).