0

Звезды мирового женского киберспорта съезжаются в Алматы

Увидеть лично, пообщаться, взять автографы у самых известных представительниц CS2-сцены можно будет уже в ближайшую пятницу. 14 ноября пройдет открытый медиа-день первого сезона Female Pro League — международной женской киберспортивной лиги, основанной в Казахстане. Вход свободный.

В финал первого сезона Female Pro League by Olimpbet прошли тир-1 команды женского CS2: Imperial Valkyries и BIG Equipa.

В преддверии решающей игры состоится медиа-день FPL #1 с участием главных героинь киберспорта и представителей индустрии.

Спикеры:

  • Виктория tory Казиева— капитан Imperial Valkyries, многократная чемпионка мира
    • Айгера Дунамис — амбассадор FPL, ведущая мировых турниров и одна из самых известных косплееров Казахстана
    • Сания sunny Уразбекова — комьюнити-менеджер FPL
    • Ярослав Мун — генеральный директор MySkill, турнирного оператора FPL
    • Геннадий Шемраев — маркетинг-директор Olimpbet

Медиа-день пройдет 14 ноября в 16:00
Отель Grand Hotel Tien Shan, ул. Богенбай батыра, 115 (уг. Кунаева).

Журналистов и гостей мероприятия ждут живое общение с участницами турнира, фото- и автограф-сессия.

***

Напомним, LAN-финал Female Pro League by Olimpbet #1 пройдет в субботу 15 ноября в Алматы. Начало — в 14:00.

Смотреть трансляции можно на Twitch | Kick | YouTube.

Следите за новостями FPL в Telegram-канале лиги @femaleproleagueИнстаграм-аккаунте FPL и в соцсети X (на англ.).

Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Лев Лещенко: «Олимпиаду показывать необходимо. Невозможно бесконечно жить за занавесом – из-за этого мы отставали во время холодной войны»
сегодня, 14:18
Счетная палата: «Достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся спортом, не обеспечена»
11 ноября, 12:19
Депутат Свищев: «Просить отгул за сдачу ГТО — так себе история. Я такое не поддерживаю»
7 ноября, 11:55
Михаил Дегтярев: «Сейчас будем объединять скейтбординг и роллер-спорт. После Олимпийских игр приступим к зимним видам»
5 ноября, 16:29
Дмитрий Васильев: «Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS и IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям»
22 октября, 08:54
Министр спорта РФ предложил включить в программу физкультуры в школах фиджитал-спорт
16 октября, 15:19
Михаил Дегтярев: «По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта. Он не подвержен влиянию санкционной политики»
13 октября, 13:29
Депутат Сергей Миронов переизбран на пост главы Федерации спортивного туризма
13 октября, 08:25
Путин отметил важность сотрудничества стран СНГ в сфере спорта
10 октября, 09:08
FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»
21 сентября, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбакина станет первой финалисткой WTA Finals?
7 ноября, 07:58
«Лион» идет без поражений, «Рома» – без уверенности
6 ноября, 07:38
Группа Серены Уильямс: кто составит компанию Рыбакиной?
5 ноября, 08:50
Лучшие мировые составы вышли в плей-офф казахстанского турнира по CS2
31 октября, 08:08
В «Лужниках» 27-28 ноября пройдет «Спорт Бизнес Конгресс». Среди участников – Михаил Мамиашвили, Наиль Измайлов, Сергей Кущенко
29 октября, 15:36
Миллион голосов за казахстанский ММА: YouTube-канал Alash Pride преодолел историческую отметку
29 октября, 08:22
Здесь все по-взрослому: как в Казахстане строится новая игровая сцена
28 октября, 07:59
Решающий матч сезона: кто станет чемпионом Казахстана?
26 октября, 07:30
Битва чемпионов в Италии и гонка «жеребят» с «красной машиной» в Германии
25 октября, 06:35
Испытания для «Порту» и «Ромы»: игры фаворитов Лиги Европы
23 октября, 08:33