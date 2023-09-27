НФЛ. 4-я неделя. «Детройт» сыграет с «Грин-Бэй» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джэксонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бей Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 29 сентября по 3 октября пройдут матчи четвертой недели чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

4-я неделя

29 сентября

ДетройтГрин-Бэй – 3.15

1 октября

АтлантаДжэксонвилл – 16.30

МайамиБаффало – 20.00

Лос-Анджелес РэмсИндианаполис – 20.00

МиннесотаКаролина – 20.00

БалтиморКливленд – 20.00

Тампа-БэйНью-Орлеан – 20.00

ЦинциннатиТеннесси – 20.00

ВашингтонФиладельфия – 20.00

ПиттсбургХьюстон – 20.00

ДенверЧикаго – 20.00

Лас-ВегасЛос-Анджелес Чарджерс – 23.05

Нью-ИнглендДаллас – 23.25

АризонаСан-Франциско – 23.25

2 октября

Канзас-СитиНью-Йорк Джетс – 3.20

3 октября

СиэтлНью-Йорк Джайентс – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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