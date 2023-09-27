НФЛ. 4-я неделя. «Детройт» сыграет с «Грин-Бэй» и другие матчи
С 29 сентября по 3 октября пройдут матчи четвертой недели чемпионата НФЛ.
Регулярный чемпионат
4-я неделя
29 сентября
Детройт – Грин-Бэй – 3.15
1 октября
Атланта – Джэксонвилл – 16.30
Майами – Баффало – 20.00
Лос-Анджелес Рэмс – Индианаполис – 20.00
Миннесота – Каролина – 20.00
Балтимор – Кливленд – 20.00
Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 20.00
Цинциннати – Теннесси – 20.00
Вашингтон – Филадельфия – 20.00
Питтсбург – Хьюстон – 20.00
Денвер – Чикаго – 20.00
Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.05
Нью-Ингленд – Даллас – 23.25
Аризона – Сан-Франциско – 23.25
2 октября
Канзас-Сити – Нью-Йорк Джетс – 3.20
3 октября
Сиэтл – Нью-Йорк Джайентс – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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