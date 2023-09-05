Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
С 8 сентября по 7 января пройдут регулярные матчи НФЛ сезона-2023/24.
НФЛ-2023/24
Регулярный чемпионат
Расписание матчей
1 неделя
- 8 сентября. Детройт – Канзас-Сити – 3.20
- 10 сентября. Каролина – Атланта – 20.00
- 10 сентября. Хьюстон – Балтимор – 20.00
- 10 сентября. Джэксонвилл – Индианаполис – 20.00
- 10 сентября. Цинциннати – Кливленд – 20.00
- 10 сентября. Тампа-Бэй – Миннесота – 20.00
- 10 сентября. Теннесси – Нью-Орлеан – 20.00
- 10 сентября. Сан-Франциско – Питтсбург – 20.00
- 10 сентября. Аризона – Вашингтон – 20.00
- 10 сентября. Лас-Вегас – Денвер – 23.25
- 10 сентября. Майами – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.25
- 10 сентября. Филадельфия – Нью-Ингленд – 23.25
- 10 сентября. Лос-Анджелес Рэмс – Сиэтл – 23.25
- 10 сентября. Грин-Бэй – Чикаго – 23.25
- 11 сентября. Даллас – Нью-Йорк Джайентс – 3.20
- 12 сентября. Баффало – Нью-Йорк Джетс – 3.15
2 неделя
- 15 сентября. Миннесота – Филадельфия – 3.15
- 17 сентября. Грин-Бэй – Атланта – 20.00
- 17 сентября. Лас-Вегас – Баффало – 20.00
- 17 сентября. Сиэтл – Детройт – 20.00
- 17 сентября. Канзас-Сити – Джэксонвилл – 20.00
- 17 сентября. Чикаго – Тампа-Бэй – 20.00
- 17 сентября. Лос-Анджелес Чарджерс – Теннесси – 20.00
- 17 сентября. Индианаполис – Хьюстон – 20.00
- 17 сентября. Балтимор – Цинциннати – 20.00
- 17 сентября. Нью-Йорк Джайентс – Аризона – 23.05
- 17 сентября. Сан-Франциско – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
- 17 сентября. Нью-Йорк Джетс – Даллас – 23.25
- 17 сентября. Вашингтон – Денвер – 23.25
- 18 сентября. Майами – Нью-Ингленд – 3.20
- 19 сентября. Нью-Орлеан – Каролина – 2.15
- 19 сентября. Кливленд – Питтсбург – 3.15
3 неделя
- 22 сентября. Нью-Йорк Джайентс – Сан-Франциско – 3.15
- 24 сентября. Индианаполис – Балтимор – 20.00
- 24 сентября. Нью-Орлеан – Грин-Бэй – 20.00
- 24 сентября. Атланта – Детройт – 20.00
- 24 сентября. Хьюстон – Джэксонвилл – 20.00
- 24 сентября. Теннесси – Кливленд – 20.00
- 24 сентября. Денвер – Майами – 20.00
- 24 сентября. Лос-Анджелес Чарджерс – Миннесота – 20.00
- 24 сентября. Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джетс – 20.00
- 24 сентября. Баффало – Вашингтон – 20.00
- 24 сентября. Каролина – Сиэтл – 23.05
- 24 сентября. Даллас – Аризона – 23.25
- 24 сентября. Чикаго – Канзас-Сити – 23.25
- 25 сентября. Питтсбург – Лас-Вегас – 3.20
- 26 сентября. Филадельфия – Тампа-Бэй – 2.15
- 26 сентября. Лос-Анджелес Рэмс – Цинциннати – 3.15
4 неделя
- 29 сентября. Детройт – Грин-Бэй – 3.15
- 1 октября. Атланта – Джэксонвилл – 16.30
- 1 октября. Майами – Баффало – 20.00
- 1 октября. Лос-Анджелес Рэмс – Индианаполис – 20.00
- 1 октября. Миннесота – Каролина – 20.00
- 1 октября. Балтимор – Кливленд – 20.00
- 1 октября. Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 20.00
- 1 октября. Цинциннати – Теннесси – 20.00
- 1 октября. Вашингтон – Филадельфия – 20.00
- 1 октября. Питтсбург – Хьюстон – 20.00
- 1 октября. Денвер – Чикаго – 20.00
- 1 октября. Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.05
- 1 октября. Нью-Ингленд – Даллас – 23.25
- 1 октября. Аризона – Сан-Франциско – 23.25
- 2 октября. Канзас-Сити – Нью-Йорк Джетс – 3.20
- 3 октября. Сиэтл – Нью-Йорк Джайентс – 3.15
5 неделя
- 6 октября. Чикаго – Вашингтон – 3.15
- 8 октября. Джэксонвилл – Баффало – 16.30
- 8 октября. Хьюстон – Атланта – 20.00
- 8 октября. Каролина – Детройт – 20.00
- 8 октября. Теннесси – Индианаполис – 20.00
- 8 октября. Нью-Йорк Джайентс – Майами – 20.00
- 8 октября. Нью-Орлеан – Нью-Ингленд – 20.00
- 8 октября. Балтимор – Питтсбург – 20.00
- 8 октября. Цинциннати – Аризона – 23.05
- 8 октября. Филадельфия – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
- 8 октября. Нью-Йорк Джетс – Денвер – 23.25
- 8 октября. Канзас-Сити – Миннесота – 23.25
- 9 октября. Даллас – Сан-Франциско – 3.20
- 10 октября. Грин-Бэй – Лас-Вегас – 3.15
6 неделя
- 13 октября. Денвер – Канзас-Сити – 3.15
- 15 октября. Балтимор – Теннесси – 16.30
- 15 октября. Вашингтон – Атланта – 20.00
- 15 октября. Индианаполис – Джэксонвилл – 20.00
- 15 октября. Сан-Франциско – Кливленд – 20.00
- 15 октября. Каролина – Майами – 20.00
- 15 октября. Детройт – Тампа-Бэй – 20.00
- 15 октября. Нью-Орлеан – Хьюстон – 20.00
- 15 октября. Сиэтл – Цинциннати – 20.00
- 15 октября. Миннесота – Чикаго – 20.00
- 15 октября. Нью-Ингленд – Лас-Вегас – 23.05
- 15 октября. Аризона – Лос-Анджелес Рэмс – 23.25
- 15 октября. Филадельфия – Нью-Йорк Джетс – 23.25
- 16 октября. Нью-Йорк Джайентс – Баффало – 3.20
- 17 октября. Даллас – Лос-Анджелес Чарджерс – 3.15
7 неделя
- 20 октября. Джэксонвилл – Нью-Орлеан – 3.15
- 22 октября. Детройт – Балтимор – 20.00
- 22 октября. Кливленд – Индианаполис – 20.00
- 22 октября. Баффало – Нью-Ингленд – 20.00
- 22 октября. Вашингтон – Нью-Йорк – Джайентс – 20.00
- 22 октября. Атланта – Тампа-Бэй – 20.00
- 22 октября. Лас-Вегас – Чикаго – 20.00
- 22 октября. Питтсбург – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
- 22 октября. Аризона – Сиэтл – 23.05
- 22 октября. Грин-Бэй – Денвер – 23.25
- 22 октября. Лос-Анджелес Чарджерс – Канзас-Сити – 23.25
- 23 октября. Майами – Филадельфия – 3.20
- 24 октября. Сан-Франциско – Миннесота – 3.15
8 неделя
- 27 октября. Тампа-Бэй – Баффало – 3.15
- 29 октября. Миннесота – Грин-Бэй – 20.00
- 29 октября. Лос-Анджелес Рэмс – Даллас – 20.00
- 29 октября. Нью-Орлеан – Индианаполис – 20.00
- 29 октября. Хьюстон – Каролина – 20.00
- 29 октября. Нью-Ингленд – Майами – 20.00
- 29 октября. Нью-Йорк Джетс – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
- 29 октября. Джэксонвилл – Питтсбург – 20.00
- 29 октября. Атланта – Теннесси – 20.00
- 29 октября. Филадельфия – Вашингтон – 20.00
- 29 октября. Кливленд – Сиэтл – 23.05
- 29 октября. Балтимор – Аризона – 23.25
- 29 октября. Канзас-Сити – Денвер – 23.25
- 29 октября. Цинциннати – Сан-Франциско – 23.25
- 30 октября. Чикаго – Лос-Анджелес Чарджерс – 3.20
- 31 октября. Лас-Вегас – Детройт – 3.15
9 неделя
- 3 ноября. Теннесси – Питтсбург – 3.15
- 5 ноября. Майами – Канзас-Сити – 17.30
- 5 ноября. Миннесота – Атланта – 21.00
- 5 ноября. Сиэтл – Балтимор – 21.00
- 5 ноября. Лос-Анджелес Рэмс – Грин-Бэй – 21.00
- 5 ноября. Аризона – Кливленд – 21.00
- 5 ноября. Вашингтон – Нью-Ингленд – 21.00
- 5 ноября. Чикаго – Нью-Орлеан – 21.00
- 5 ноября. Тампа-Бэй – Хьюстон – 21.00
- 6 ноября. Индианаполис – Каролина – 0.05
- 6 ноября. Нью-Йорк Джайентс – Лас-Вегас – 0.25
- 6 ноября. Даллас – Филадельфия – 0.25
- 6 ноября. Баффало – Цинциннати – 4.20
- 7 ноября. Лос-Анджелес Чарджерс – Нью-Йорк Джетс – 4.15
10 неделя
- 10 ноября. Каролина – Чикаго – 4.15
- 12 ноября. Индианаполис – Нью-Ингленд – 17.30
- 12 ноября. Кливленд – Балтимор – 21.00
- 12 ноября. Сан-Франциско – Джэксонвилл – 21.00
- 12 ноября. Нью-Орлеан – Миннесота – 21.00
- 12 ноября. Грин-Бэй – Питтсбург – 21.00
- 12 ноября. Теннесси – Тампа-Бэй – 21.00
- 12 ноября. Хьюстон – Цинциннати – 21.00
- 13 ноября. Атланта – Аризона – 0.05
- 13 ноября. Детройт – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.05
- 13 ноября. Нью-Йорк Джайентс – Даллас – 0.25
- 13 ноября. Вашингтон – Сиэтл – 0.25
- 13 ноября. Нью-Йорк Джетс – Лас-Вегас – 4.20
- 14 ноября. Денвер – Баффало – 4.15
11 неделя
- 17 ноября. Балтимор – Цинциннати – 4.15
- 19 ноября. Лос-Анджелес Чарджерс – Грин-Бэй – 21.00
- 19 ноября. Чикаго – Детройт – 21.00
- 19 ноября. Теннесси – Джэксонвилл – 21.00
- 19 ноября. Даллас – Каролина – 21.00
- 19 ноября. Питтсбург – Кливленд – 21.00
- 19 ноября. Лас-Вегас – Майами – 21.00
- 19 ноября. Аризона – Хьюстон – 21.00
- 19 ноября. Нью-Йорк Джайентс – Вашингтон – 21.00
- 20 ноября. Тампа-Бэй – Сан-Франциско – 0.05
- 20 ноября. Нью-Йорк Джетс – Баффало – 0.25
- 20 ноября. Сиэтл – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25
- 20 ноября. Миннесота – Денвер – 4.20
- 21 ноября. Филадельфия – Канзас-Сити – 4.15
12 неделя
- 23 ноября. Грин-Бэй – Детройт – 20.30
- 24 ноября. Вашингтон – Даллас – 0.30
- 24 ноября. Сан-Франциско – Сиэтл – 4.20
- 24 ноября. Майами – Нью-Йорк Джетс – 23.00
- 26 ноября. Нью-Орлеан – Атланта – 21.00
- 26 ноября. Тампа-Бэй – Индианаполис – 21.00
- 26 ноября. Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
- 26 ноября. Каролина – Теннесси – 21.00
- 26 ноября. Джэксонвилл – Хьюстон – 21.00
- 26 ноября. Питтсбург – Цинциннати – 21.00
- 27 ноября. Лос-Анджелес Рэмс – Аризона – 0.05
- 27 ноября. Кливленд – Денвер – 0.05
- 27 ноября. Канзас-Сити – Лас-Вегас – 0.25
- 27 ноября. Баффало – Филадельфия – 0.25
- 27 ноября. Балтимор – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.20
- 28 ноября. Чикаго – Миннесота – 4.15
13 неделя
- 1 декабря. Сиэтл – Даллас – 4.15
- 3 декабря. Лос-Анджелес Чарджерс – Нью-Ингленд – 21.00
- 3 декабря. Атланта – Нью-Йорк Джетс – 21.00
- 3 декабря. Детройт – Нью-Орлеан – 21.00
- 3 декабря. Аризона – Питтсбург – 21.00
- 3 декабря. Каролина – Тампа-Бэй – 21.00
- 3 декабря. Индианаполис – Теннесси – 21.00
- 3 декабря. Майами – Вашингтон – 21.00
- 4 декабря. Денвер – Хьюстон – 0.05
- 4 декабря. Кливленд – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25
- 4 декабря. Сан-Франциско – Филадельфия – 0.25
- 4 декабря. Канзас-Сити – Грин-Бэй – 4.20
- 5 декабря. Цинциннати – Джэксонвилл – 4.15
14 неделя
- 8 декабря. Нью-Ингленд – Питтсбург – 4.15
- 10 декабря. Тампа-Бэй – Атланта – 21.00
- 10 декабря. Лос-Анджелес Рэмс – Балтимор – 21.00
- 10 декабря. Джэксонвилл – Кливленд – 21.00
- 10 декабря. Хьюстон – Нью-Йорк Джетс – 21.00
- 10 декабря. Каролина – Нью-Орлеан – 21.00
- 10 декабря. Индианаполис – Цинциннати – 21.00
- 10 декабря. Детройт – Чикаго – 21.00
- 11 декабря. Миннесота – Лас-Вегас – 0.05
- 11 декабря. Сиэтл – Сан-Франциско – 0.05
- 11 декабря. Баффало – Канзас-Сити – 0.25
- 11 декабря. Денвер – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.25
- 11 декабря. Филадельфия – Даллас – 4.20
- 12 декабря. Теннесси – Майами – 4.15
- 12 декабря. Грин-Бэй – Нью-Йорк Джайентс – 4.15
15 неделя
- 15 декабря. Лос-Анджелес Чарджерс – Лас-Вегас – 4.15
- 17 декабря. Тампа-Бэй – Грин-Бэй – 21.00
- 17 декабря. Денвер – Детройт – 21.00
- 17 декабря. Питтсбург – Индианаполис – 21.00
- 17 декабря. Атланта – Каролина – 21.00
- 17 декабря. Чикаго – Кливленд – 21.00
- 17 декабря. Нью-Йорк Джетс – Майами – 21.00
- 17 декабря. Нью-Йорк Джайентс – Нью-Орлеан – 21.00
- 17 декабря. Хьюстон – Теннесси – 21.00
- 17 декабря. Миннесота – Цинциннати – 21.00
- 18 декабря. Сан-Франциско – Аризона – 0.05
- 18 декабря. Вашингтон – Лос-Анджелес Рэмс – 0.05
- 18 декабря. Даллас – Баффало – 0.25
- 18 декабря. Филадельфия – Сиэтл – 0.25
- 18 декабря. Балтимор – Джэксонвилл – 4.20
- 19 декабря. Канзас-Сити – Нью-Ингленд – 4.15
16 неделя
- 22 декабря. Нью-Орлеан – Лос-Анджелес Рэмс – 4.15
- 24 декабря. Цинциннати – Питтсбург – 0.30
- 24 декабря. Баффало – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.00
- 24 декабря. Индианаполис – Атланта – 21.00
- 24 декабря. Грин-Бэй – Каролина – 21.00
- 24 декабря. Детройт – Миннесота – 21.00
- 24 декабря. Вашингтон – Нью-Йорк Джетс – 21.00
- 24 декабря. Сиэтл – Теннеси – 21.00
- 24 декабря. Кливленд – Хьюстон – 21.00
- 25 декабря. Джэксонвилл – Тампа-Бэй – 0.05
- 25 декабря. Даллас – Майами – 0.25
- 25 декабря. Аризона – Чикаго – 0.25
- 25 декабря. Нью-Ингленд – Денвер – 4.15
- 25 декабря. Лас-Вегас – Канзас-Сити – 21.00
- 26 декабря. Нью-Йорк Джайентс – Филадельфия – 0.30
- 26 декабря. Балтимор – Сан-Франциско – 4.15
17 неделя
- 29 декабря. Нью-Йорк Джетс – Кливленд – 4.15
- 31 декабря. Детройт – Даллас – 4.15
- 31 декабря. Майами – Балтимор – 21.00
- 31 декабря. Нью-Ингленд – Баффало – 21.00
- 31 декабря. Каролина – Джэксонвилл – 21.00
- 31 декабря. Лас-Вегас – Индианаполис – 21.00
- 31 декабря. Лос-Анджелес Рэмс – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
- 31 декабря. Нью-Орлеан – Тампа-Бэй – 21.00
- 31 декабря. Аризона – Филадельфия – 21.00
- 31 декабря. Теннесси – Хьюстон – 21.00
- 31 декабря. Атланта – Чикаго – 21.00
- 31 декабря. Сан-Франциско – Вашингтон – 21.00
- 1 января. Питтсбург – Сиэтл – 0.05
- 1 января. Лос-Анджелес Чарджерс – Денвер – 0.25
- 1 января. Цинциннати – Канзас-Сити – 0.25
- 1 января. Грин-Бэй – Миннесота – 4.20
18 неделя
- 7 января. Сиэтл – Аризона – TBD
- 7 января. Питтсбург – Балтимор – TBD
- 7 января. Чикаго – Грин-Бэй – TBD
- 7 января. Миннесота – Детройт – TBD
- 7 января. Хьюстон – Индианаполис – TBD
- 7 января. Тампа-Бэй – Каролина – TBD
- 7 января. Денвер – Лас-Вегас – TBD
- 7 января. Канзас-Сити – Лос-Анджелес Чарджерс – TBD
- 7 января. Баффало – Майами – TBD
- 7 января. Нью-Йорк Джетс – Нью-Ингленд – TBD
- 7 января. Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – TBD
- 7 января. Атланта – Нью-Орлеан – TBD
- 7 января. Лос-Анджелес Рэмс – Сан-Франциско – TBD
- 7 января. Джэксонвилл – Теннесси – TBD
- 7 января. Кливленд – Цинциннати – TBD
- 7 января. Даллас – Вашингтон – TBD
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Первыми указаны команды, играющие в гостях. TBD – время начала матчей будет определено позже.
Плей-офф стартует 13 января, Супербоул LVIII пройдет 11 февраля в городе Парадайз в Неваде.
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