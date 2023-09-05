Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

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С 8 сентября по 7 января пройдут регулярные матчи НФЛ сезона-2023/24.

НФЛ-2023/24

Регулярный чемпионат

Расписание матчей

1 неделя

  • 8 сентября. Детройт – Канзас-Сити – 3.20
  • 10 сентября. Каролина – Атланта – 20.00
  • 10 сентября. Хьюстон – Балтимор – 20.00
  • 10 сентября. Джэксонвилл – Индианаполис – 20.00
  • 10 сентября. Цинциннати – Кливленд – 20.00
  • 10 сентября. Тампа-Бэй – Миннесота – 20.00
  • 10 сентября. Теннесси – Нью-Орлеан – 20.00
  • 10 сентября. Сан-Франциско – Питтсбург – 20.00
  • 10 сентября. Аризона – Вашингтон – 20.00
  • 10 сентября. Лас-Вегас – Денвер – 23.25
  • 10 сентября. Майами – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.25
  • 10 сентября. Филадельфия – Нью-Ингленд – 23.25
  • 10 сентября. Лос-Анджелес Рэмс – Сиэтл – 23.25
  • 10 сентября. Грин-Бэй – Чикаго – 23.25
  • 11 сентября. Даллас – Нью-Йорк Джайентс – 3.20
  • 12 сентября. Баффало – Нью-Йорк Джетс – 3.15

2 неделя

  • 15 сентября. Миннесота – Филадельфия – 3.15
  • 17 сентября. Грин-Бэй – Атланта – 20.00
  • 17  сентября. Лас-Вегас – Баффало – 20.00
  • 17 сентября. Сиэтл – Детройт – 20.00
  • 17 сентября. Канзас-Сити – Джэксонвилл – 20.00
  • 17 сентября. Чикаго – Тампа-Бэй – 20.00
  • 17 сентября. Лос-Анджелес Чарджерс – Теннесси – 20.00
  • 17 сентября. Индианаполис – Хьюстон – 20.00
  • 17 сентября. Балтимор – Цинциннати – 20.00
  • 17 сентября. Нью-Йорк Джайентс – Аризона – 23.05
  • 17 сентября. Сан-Франциско – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
  • 17 сентября. Нью-Йорк Джетс – Даллас – 23.25
  • 17 сентября. Вашингтон – Денвер – 23.25
  • 18 сентября. Майами – Нью-Ингленд – 3.20
  • 19 сентября. Нью-Орлеан – Каролина – 2.15
  • 19 сентября. Кливленд – Питтсбург – 3.15

3 неделя

  • 22 сентября. Нью-Йорк Джайентс – Сан-Франциско – 3.15
  • 24 сентября. Индианаполис – Балтимор – 20.00
  • 24 сентября. Нью-Орлеан – Грин-Бэй – 20.00
  • 24 сентября. Атланта – Детройт – 20.00
  • 24 сентября. Хьюстон – Джэксонвилл – 20.00
  • 24 сентября. Теннесси – Кливленд – 20.00
  • 24 сентября. Денвер – Майами – 20.00
  • 24 сентября. Лос-Анджелес Чарджерс – Миннесота – 20.00
  • 24 сентября. Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джетс – 20.00
  • 24 сентября. Баффало – Вашингтон – 20.00
  • 24 сентября. Каролина – Сиэтл – 23.05
  • 24 сентября. Даллас – Аризона – 23.25
  • 24 сентября. Чикаго – Канзас-Сити – 23.25
  • 25 сентября. Питтсбург – Лас-Вегас – 3.20
  • 26 сентября. Филадельфия – Тампа-Бэй – 2.15
  • 26 сентября. Лос-Анджелес Рэмс – Цинциннати – 3.15

4 неделя

  • 29 сентября. Детройт – Грин-Бэй – 3.15
  • 1 октября. Атланта – Джэксонвилл – 16.30
  • 1 октября. Майами – Баффало – 20.00
  • 1 октября. Лос-Анджелес Рэмс – Индианаполис – 20.00
  • 1 октября. Миннесота – Каролина – 20.00
  • 1 октября. Балтимор – Кливленд – 20.00
  • 1 октября. Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 20.00
  • 1 октября. Цинциннати – Теннесси – 20.00
  • 1 октября. Вашингтон – Филадельфия – 20.00
  • 1 октября. Питтсбург – Хьюстон – 20.00
  • 1 октября. Денвер – Чикаго – 20.00
  • 1 октября. Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.05
  • 1 октября. Нью-Ингленд – Даллас – 23.25
  • 1 октября. Аризона – Сан-Франциско – 23.25
  • 2 октября. Канзас-Сити – Нью-Йорк Джетс – 3.20
  • 3 октября. Сиэтл – Нью-Йорк Джайентс – 3.15

5 неделя

  • 6 октября. Чикаго – Вашингтон – 3.15
  • 8 октября. Джэксонвилл – Баффало – 16.30
  • 8 октября. Хьюстон – Атланта – 20.00
  • 8 октября. Каролина – Детройт – 20.00
  • 8 октября. Теннесси – Индианаполис – 20.00
  • 8 октября. Нью-Йорк Джайентс – Майами – 20.00
  • 8 октября. Нью-Орлеан – Нью-Ингленд – 20.00
  • 8 октября. Балтимор – Питтсбург – 20.00
  • 8 октября. Цинциннати – Аризона – 23.05
  • 8 октября. Филадельфия – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
  • 8 октября. Нью-Йорк Джетс – Денвер – 23.25
  • 8 октября. Канзас-Сити – Миннесота – 23.25
  • 9 октября. Даллас – Сан-Франциско – 3.20
  • 10 октября. Грин-Бэй – Лас-Вегас – 3.15

6 неделя

  • 13 октября. Денвер – Канзас-Сити – 3.15
  • 15 октября. Балтимор – Теннесси – 16.30
  • 15 октября. Вашингтон – Атланта – 20.00
  • 15 октября. Индианаполис – Джэксонвилл – 20.00
  • 15 октября. Сан-Франциско – Кливленд – 20.00
  • 15 октября. Каролина – Майами – 20.00
  • 15 октября. Детройт – Тампа-Бэй – 20.00
  • 15 октября. Нью-Орлеан – Хьюстон – 20.00
  • 15 октября. Сиэтл – Цинциннати – 20.00
  • 15 октября. Миннесота – Чикаго – 20.00
  • 15 октября. Нью-Ингленд – Лас-Вегас – 23.05
  • 15 октября. Аризона – Лос-Анджелес Рэмс – 23.25
  • 15 октября. Филадельфия – Нью-Йорк Джетс – 23.25
  • 16 октября. Нью-Йорк Джайентс – Баффало – 3.20
  • 17 октября. Даллас – Лос-Анджелес Чарджерс – 3.15

7 неделя

  • 20 октября. Джэксонвилл – Нью-Орлеан – 3.15
  • 22 октября. Детройт – Балтимор – 20.00
  • 22 октября. Кливленд – Индианаполис – 20.00
  • 22 октября. Баффало – Нью-Ингленд – 20.00
  • 22 октября. Вашингтон – Нью-Йорк – Джайентс – 20.00
  • 22 октября. Атланта – Тампа-Бэй – 20.00
  • 22 октября. Лас-Вегас – Чикаго – 20.00
  • 22 октября. Питтсбург – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
  • 22 октября. Аризона – Сиэтл – 23.05
  • 22 октября. Грин-Бэй – Денвер – 23.25
  • 22 октября. Лос-Анджелес Чарджерс – Канзас-Сити – 23.25
  • 23 октября. Майами – Филадельфия – 3.20
  • 24 октября. Сан-Франциско – Миннесота – 3.15

8 неделя

  • 27 октября. Тампа-Бэй – Баффало – 3.15
  • 29 октября. Миннесота – Грин-Бэй – 20.00
  • 29 октября. Лос-Анджелес Рэмс – Даллас – 20.00
  • 29 октября. Нью-Орлеан – Индианаполис – 20.00
  • 29 октября. Хьюстон – Каролина – 20.00
  • 29 октября. Нью-Ингленд – Майами – 20.00
  • 29 октября. Нью-Йорк Джетс – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
  • 29 октября. Джэксонвилл – Питтсбург – 20.00
  • 29 октября. Атланта – Теннесси – 20.00
  • 29 октября. Филадельфия – Вашингтон – 20.00
  • 29 октября. Кливленд – Сиэтл – 23.05
  • 29 октября. Балтимор – Аризона – 23.25
  • 29  октября. Канзас-Сити – Денвер – 23.25
  • 29 октября. Цинциннати – Сан-Франциско – 23.25
  • 30 октября. Чикаго – Лос-Анджелес Чарджерс – 3.20
  • 31 октября. Лас-Вегас – Детройт – 3.15

9 неделя

  • 3 ноября. Теннесси – Питтсбург – 3.15
  • 5 ноября. Майами – Канзас-Сити – 17.30
  • 5 ноября. Миннесота – Атланта – 21.00
  • 5 ноября. Сиэтл – Балтимор – 21.00
  • 5 ноября. Лос-Анджелес Рэмс – Грин-Бэй – 21.00
  • 5 ноября. Аризона – Кливленд – 21.00
  • 5 ноября. Вашингтон – Нью-Ингленд – 21.00
  • 5 ноября. Чикаго – Нью-Орлеан – 21.00
  • 5 ноября. Тампа-Бэй – Хьюстон – 21.00
  • 6 ноября. Индианаполис – Каролина – 0.05
  • 6 ноября. Нью-Йорк Джайентс – Лас-Вегас – 0.25
  • 6 ноября. Даллас – Филадельфия – 0.25
  • 6 ноября. Баффало – Цинциннати – 4.20
  • 7 ноября. Лос-Анджелес Чарджерс – Нью-Йорк Джетс – 4.15

10 неделя

  • 10 ноября. Каролина – Чикаго – 4.15
  • 12 ноября. Индианаполис – Нью-Ингленд – 17.30
  • 12 ноября. Кливленд – Балтимор – 21.00
  • 12 ноября. Сан-Франциско – Джэксонвилл – 21.00
  • 12 ноября. Нью-Орлеан – Миннесота – 21.00
  • 12 ноября. Грин-Бэй – Питтсбург – 21.00
  • 12 ноября. Теннесси – Тампа-Бэй – 21.00
  • 12 ноября. Хьюстон – Цинциннати – 21.00
  • 13 ноября. Атланта – Аризона – 0.05
  • 13 ноября. Детройт – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.05
  • 13 ноября. Нью-Йорк Джайентс – Даллас – 0.25
  • 13 ноября. Вашингтон – Сиэтл – 0.25
  • 13 ноября. Нью-Йорк Джетс – Лас-Вегас – 4.20
  • 14 ноября. Денвер – Баффало – 4.15

11 неделя

  • 17 ноября. Балтимор – Цинциннати – 4.15
  • 19 ноября. Лос-Анджелес Чарджерс – Грин-Бэй – 21.00
  • 19 ноября. Чикаго – Детройт – 21.00
  • 19 ноября. Теннесси – Джэксонвилл – 21.00
  • 19 ноября. Даллас – Каролина – 21.00
  • 19 ноября. Питтсбург – Кливленд – 21.00
  • 19 ноября. Лас-Вегас – Майами – 21.00
  • 19 ноября. Аризона – Хьюстон – 21.00
  • 19 ноября. Нью-Йорк Джайентс – Вашингтон – 21.00
  • 20 ноября. Тампа-Бэй – Сан-Франциско – 0.05
  • 20 ноября. Нью-Йорк Джетс – Баффало – 0.25
  • 20 ноября. Сиэтл – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25
  • 20 ноября. Миннесота – Денвер – 4.20
  • 21 ноября. Филадельфия – Канзас-Сити – 4.15

12 неделя

  • 23 ноября. Грин-Бэй – Детройт – 20.30
  • 24 ноября. Вашингтон – Даллас – 0.30
  • 24 ноября. Сан-Франциско – Сиэтл – 4.20
  • 24 ноября. Майами – Нью-Йорк Джетс – 23.00
  • 26 ноября. Нью-Орлеан – Атланта – 21.00
  • 26 ноября. Тампа-Бэй – Индианаполис – 21.00
  • 26 ноября. Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
  • 26 ноября. Каролина – Теннесси – 21.00
  • 26 ноября. Джэксонвилл – Хьюстон – 21.00
  • 26 ноября. Питтсбург – Цинциннати – 21.00
  • 27 ноября. Лос-Анджелес Рэмс – Аризона – 0.05
  • 27 ноября. Кливленд – Денвер – 0.05
  • 27 ноября. Канзас-Сити – Лас-Вегас – 0.25
  • 27 ноября. Баффало – Филадельфия – 0.25
  • 27 ноября. Балтимор – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.20
  • 28 ноября. Чикаго – Миннесота – 4.15

13 неделя

  • 1 декабря. Сиэтл – Даллас – 4.15
  • 3 декабря. Лос-Анджелес Чарджерс – Нью-Ингленд – 21.00
  • 3 декабря. Атланта – Нью-Йорк Джетс – 21.00
  • 3 декабря. Детройт – Нью-Орлеан – 21.00
  • 3 декабря. Аризона – Питтсбург – 21.00
  • 3 декабря. Каролина – Тампа-Бэй – 21.00
  • 3 декабря. Индианаполис – Теннесси – 21.00
  • 3 декабря. Майами – Вашингтон – 21.00
  • 4 декабря. Денвер – Хьюстон – 0.05
  • 4 декабря. Кливленд – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25
  • 4 декабря. Сан-Франциско – Филадельфия – 0.25
  • 4 декабря. Канзас-Сити – Грин-Бэй – 4.20
  • 5 декабря. Цинциннати – Джэксонвилл – 4.15

14 неделя

  • 8 декабря. Нью-Ингленд – Питтсбург – 4.15
  • 10 декабря. Тампа-Бэй – Атланта – 21.00
  • 10 декабря. Лос-Анджелес Рэмс – Балтимор – 21.00
  • 10 декабря. Джэксонвилл – Кливленд – 21.00
  • 10 декабря. Хьюстон – Нью-Йорк Джетс – 21.00
  • 10 декабря. Каролина – Нью-Орлеан – 21.00
  • 10 декабря. Индианаполис – Цинциннати – 21.00
  • 10 декабря. Детройт – Чикаго – 21.00
  • 11 декабря. Миннесота – Лас-Вегас – 0.05
  • 11 декабря. Сиэтл – Сан-Франциско – 0.05
  • 11 декабря. Баффало – Канзас-Сити – 0.25
  • 11 декабря. Денвер – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.25
  • 11 декабря. Филадельфия – Даллас – 4.20
  • 12 декабря. Теннесси – Майами – 4.15
  • 12 декабря. Грин-Бэй – Нью-Йорк Джайентс – 4.15

15 неделя

  • 15 декабря. Лос-Анджелес Чарджерс – Лас-Вегас – 4.15
  • 17 декабря. Тампа-Бэй – Грин-Бэй – 21.00
  • 17 декабря. Денвер – Детройт – 21.00
  • 17 декабря. Питтсбург – Индианаполис – 21.00
  • 17 декабря. Атланта – Каролина – 21.00
  • 17 декабря. Чикаго – Кливленд – 21.00
  • 17 декабря. Нью-Йорк Джетс – Майами – 21.00
  • 17 декабря. Нью-Йорк Джайентс – Нью-Орлеан – 21.00
  • 17 декабря. Хьюстон – Теннесси – 21.00
  • 17 декабря. Миннесота – Цинциннати – 21.00
  • 18 декабря. Сан-Франциско – Аризона – 0.05
  • 18 декабря. Вашингтон – Лос-Анджелес Рэмс – 0.05
  • 18 декабря. Даллас – Баффало – 0.25
  • 18 декабря. Филадельфия – Сиэтл – 0.25
  • 18 декабря. Балтимор – Джэксонвилл – 4.20
  • 19 декабря. Канзас-Сити – Нью-Ингленд – 4.15

16 неделя

  • 22 декабря. Нью-Орлеан – Лос-Анджелес Рэмс – 4.15
  • 24 декабря. Цинциннати – Питтсбург – 0.30
  • 24 декабря. Баффало – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.00
  • 24 декабря. Индианаполис – Атланта – 21.00
  • 24 декабря. Грин-Бэй – Каролина – 21.00
  • 24 декабря. Детройт – Миннесота – 21.00
  • 24 декабря. Вашингтон – Нью-Йорк Джетс – 21.00
  • 24 декабря. Сиэтл – Теннеси – 21.00
  • 24 декабря. Кливленд – Хьюстон – 21.00
  • 25 декабря. Джэксонвилл – Тампа-Бэй – 0.05
  • 25 декабря. Даллас – Майами – 0.25
  • 25 декабря. Аризона – Чикаго – 0.25
  • 25 декабря. Нью-Ингленд – Денвер – 4.15
  • 25 декабря. Лас-Вегас – Канзас-Сити – 21.00
  • 26 декабря. Нью-Йорк Джайентс – Филадельфия – 0.30
  • 26 декабря. Балтимор – Сан-Франциско – 4.15

17 неделя

  • 29 декабря. Нью-Йорк Джетс – Кливленд – 4.15
  • 31 декабря. Детройт – Даллас – 4.15
  • 31 декабря. Майами – Балтимор – 21.00
  • 31 декабря. Нью-Ингленд – Баффало – 21.00
  • 31 декабря. Каролина – Джэксонвилл – 21.00
  • 31 декабря. Лас-Вегас – Индианаполис – 21.00
  • 31 декабря. Лос-Анджелес Рэмс – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
  • 31 декабря. Нью-Орлеан – Тампа-Бэй – 21.00
  • 31 декабря. Аризона – Филадельфия – 21.00
  • 31 декабря. Теннесси – Хьюстон – 21.00
  • 31 декабря. Атланта – Чикаго – 21.00
  • 31 декабря. Сан-Франциско – Вашингтон – 21.00
  • 1 января. Питтсбург – Сиэтл – 0.05
  • 1 января. Лос-Анджелес Чарджерс – Денвер – 0.25
  • 1 января. Цинциннати – Канзас-Сити – 0.25
  • 1 января. Грин-Бэй – Миннесота – 4.20

18 неделя

  • 7 января. Сиэтл – Аризона – TBD
  • 7 января. Питтсбург – Балтимор – TBD
  • 7 января. Чикаго – Грин-Бэй – TBD
  • 7 января. Миннесота – Детройт – TBD
  • 7 января. Хьюстон – Индианаполис – TBD
  • 7 января. Тампа-Бэй – Каролина – TBD
  • 7 января. Денвер – Лас-Вегас – TBD
  • 7 января. Канзас-Сити – Лос-Анджелес Чарджерс – TBD
  • 7 января. Баффало – Майами – TBD
  • 7 января. Нью-Йорк Джетс – Нью-Ингленд – TBD
  • 7 января. Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – TBD
  • 7 января. Атланта – Нью-Орлеан – TBD
  • 7 января. Лос-Анджелес Рэмс – Сан-Франциско – TBD
  • 7 января. Джэксонвилл – Теннесси – TBD
  • 7 января. Кливленд – Цинциннати – TBD
  • 7 января. Даллас – Вашингтон – TBD

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Первыми указаны команды, играющие в гостях. TBD – время начала матчей будет определено позже.

Плей-офф стартует 13 января, Супербоул LVIII пройдет 11 февраля в городе Парадайз в Неваде.

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