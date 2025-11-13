Решающие битвы Европы: Франция и Португалия в шаге от ЧМ-2026

В пятом туре квалификации к чемпионату мира 2026 года Франция принимает Украину, а Португалия сразится с Ирландией. Для обеих сборных это шанс закрепить лидерство и сделать шаг к прямой путевке на мундиаль.

Чемпионат мира 2026. Группа D. Франция – Украина. 14 ноября, 00:45 (время Астаны)

Центральное противостояние пятого тура квалификации ЧМ-2026 группы D состоится в Париже, где встретятся сборные Франции и Украины.

Эксперты Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами этого матча, полагая, что их шансы на победу в 13 с лишним раз выше, чем у гостей.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сейчас между ближайшими соперниками три очка разницы в пользу Франции. «Трехцветные» могли принимать «желто-синих» уже в статусе участников североамериканского мундиаля. Однако ничья в предыдущем туре против Исландии (2:2) не позволила французам досрочно стать победителями квартета. Но в случае домашней победы над украинцами команда под управлением Дидье Дешама забронирует за собой прямую путевку на планетарное первенство.

А вот сборной Украины проигрывать совершенно нежелательно. Поражение на «Парк де Пренс» не просто лишит коллектив Сергея Реброва надежд на победу в группе, но и поставит под сомнение его второе итоговое место в четверке, дающее право на продолжение борьбы за выход на чемпионат мира в плей-офф.

СТАТИСТИКА

У французской сборной ожидаемо лучшая в группе D разница – плюс шесть (9:3). При этом, как ни странно, действующие вице-чемпионы мира – не самые результативные в своем квартете, в активе Исландии 11 результативных ударов.

Украина забила меньше Франции (8), а пропустила – больше (7). Серьезное преимущество «трехцветные» имеют перед «желто-синими» и по ударам в створ (7,75 против 4,75 в среднем за матч), угловым (6,5 против 5,5) и владению мячом (65,75 % против 54,5).

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Статистика личных взаимоотношений этих соперников также заметно в пользу французов. Из 13 проведенных очных дуэлей семь остались за хозяевами предстоящего сражения и лишь одна – за гостями, еще в пяти случаях фиксировался мирный исход.

Победой подшефных Дешама со счетом 2:0 завершилась и встреча первого круга текущего отборочного цикла. Любопытно, что нынешний наставник сборной Франции принимал участие в игре с Украиной в самой первой их встрече, состоявшейся 27 марта 1999 года (0:0). Тогда Дидье Дешам был капитаном своей национальной команды.

ВЫВОД

Аналитики Olimpbet полагают, что «трехцветные» забьют в ворота украинцев не менее двух мячей. А сам матч на «Парк де Пренс», по их мнению, будет носить «верховой» характер.

Группа F. Ирландия – Португалия. 14 ноября, 00:45

В квартете F пристальное внимание будет приковано к матчу между сборными Ирландии и Португалии, который пройдет в Дублине. Эксперты Olimpbet видят в Роналду и Ко явных фаворитов этой встречи, несмотря на то что она для них будет выездной.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Как и Франция, Португалия была неимоверно близка к тому, чтобы еще по итогам минувшего тура гарантировать себе прямую путевку на мундиаль. Однако «европейские бразильцы» точно также сыграли вничью 2:2 – только не с Исландией, а с Венгрией, что отсрочило их попадание на ЧМ-2026.

Теперь им для решения этой задачи надо в гостях побеждать ирландцев. «Зеленая армия» идет в своем квартете на третьей позиции, уступая лидирующим португальцам шесть очков.

Чисто математически островная сборная еще может финишировать на первой позиции. Но куда реалистичнее для ирландцев выглядит борьба с венграми за вторую итоговую строчку. А для того чтобы продолжать на нее рассчитывать, им ни в коем случае нельзя терять очки в ближайшем матче.

СТАТИСТИКА

Португалия полностью подтверждает свой статус фаворита группы: она больше всех забила (11), меньше других пропустила (4). Соответственно, имеет лучшую разницу мячей – плюс семь.

У Ирландии показатели намного скромнее: четыре забитых, пять пропущенных и отрицательная разница – минус один.

И если у «команды избранных» была всего одна осечка – ничья с венграми. То «зеленые» потерпели уже два поражения в этой квалификации – в том числе от идущей на последнем месте Армении.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Соперники провели между собой 17 матчей, десять из которых выиграла Португалия (при четырех поражениях и трех ничейных результатах). Однако гостевая статистка для «европейских бразильцев» выглядит уже не столь радостно – по три победы каждой из сторон и два мирных исхода.

Более того, в официальных встречах на своем поле ирландцы вообще пока не уступали португальцам – один раз обыграли их, а в двух случаях сильнейший выявлен не был.

ВЫВОД

Но на этот раз аналитика Olimpbet практически не сомневаются в успехе коллектива Роберто Мартинеса. Они сходятся во мнении, что у гостей больше шансов одержать победу с перевесом в три мяча, чем у хозяев зацепиться хотя бы за ничью.