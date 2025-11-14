0

Алматы – столица женского киберспорта: решающая битва FPL – 15 ноября

Мировые звезды CS2 уже в Казахстане. Виктория «tory» Казиева, Олександра «kyossa» Тихонська, Александра «twenty3» Тимонина и другие лидеры сцены соберутся в южной столице Казахстана с одной целью — победить в первом сезоне Female Pro League by Olimpbet.

Путь к финалу FPL

Одна из самых именитых мировых команд Imperial Valkyries прошла путь до гранд-финала FPL #1 практически без поражений. Девушки уступили лишь на одной карте другому мировому лидеру – команде NIP Impact (de_inferno – 8:13). После этого «валькирии» в напряженной борьбе обеспечили себе путевку в главный матч турнира.

BIG Equipa подошла к соревнованиям не в лучшей форме – об этом заявляла рифлер Олександра «kyossa» Тихонська в послематчевом интервью. И действительно: до гранд-финала команда потерпела несколько неожиданных поражений от не самых сильных коллективов. Однако в решающих матчах плей-офф игроки смогли собраться и показать свой уровень.

Потери

К сожалению, сразу две команды отказались от участия в LAN-финалах FPL. NIP Impact и Crossed Fingers fe не смогли прилететь, объяснив это накладками в перелетах и графиках команд. В частности, NIP Impact связал это с LAN-стадией ESL Impact, который пройдет в Стокгольме с 28 по 30 ноября.

***

Напомним, в преддверии финала Female Pro League by Olimpbet состоится медиа-день с участницами и организаторами турнира.

Время и место: 14 ноября, 16:00, отель Grand Hotel Tien Shan, ул. Богенбай батыра, 115 (уг. Кунаева). Вход на медиа-день свободный.

LAN-финал Female Pro League by Olimpbet #1 пройдет в субботу 15 ноября в закрытом формате. Начало – в 17:00.

Команды разыграют призовой фонд $10 000 и возможность стать первыми чемпионками лиги Female Pro League by Olimpbet.

Смотреть трансляцию можно на Twitch | Kick | YouTube.

Следите за новостями FPL в Telegram-канале лиги @femaleproleagueИнстаграм-аккаунте FPL и в соцсети X (на англ.).

