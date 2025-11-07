Рыбакина станет первой финалисткой WTA Finals?

На Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде сегодня состоятся матчи за выход в финал. В числе фавориток – первая ракетка Казахстана. Каковы ее шансы?

Джессика Пегула (США) – Елена Рыбакина (Казахстан). 7 ноября, 20:00 (время Астаны)

В первом матче 1/2-й сойдутся теннисистки, чей путь на групповом этапе получился кардинально разным. Если Елена Рыбакина в плей-офф вышла досрочно, то Джессика Пегула за свою путевку билась до последнего. Эксперты Olimpbet ожидают, что и эту встречу казахстанка выиграет без проблем и станет первой финалисткой.

Стабильная Пегула

31-летняя Пегула подошла к Итоговому турниру в статусе пятой ракетки мира – на одну строчку выше 26-летней Елены Рыбакиной. Она не считается самой выдающейся теннисисткой из топ-5, но является одной из самых стабильных.

На старте WTA Finals Джессика обыграла свою соотечественницу Кори Гауфф, занимающую в мировом рейтинге третье место (6:3, 6:7 (4:7), 6:2). Это была серьезная заявка на выход из группы А, но затем американка была остановлена Ариной Соболенко, которой, впрочем, не сдалась без боя, забрав один сет (4:6, 6:2, 3:6).

В заключительном матче группы Пегула спокойно обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:3). И после того, как Соболенко победила Гауфф (7:6 (7:5), 6:2), забрала второе место в группе, выйдя в плей-офф на победительницу квартета В – Елену Рыбакину.

Мощный ход Рыбакиной

Казахстанка изначально не относилась к главным фавориткам WTA Finals, но сейчас мало кто сомневается в ее выходе в финал. Рыбакина мощно прошла группу, отдав в трех матчах лишь один сет.

Сначала Елена уверенно разобралась с американкой Амандой Анисимовой (6:3, 6:1). Затем она выдала фееричный матч против полячки Иги Свентек – уступив в первой партии 3:6, казахстанка сделала невероятный камбэк, разгромив соперницу в двух следующих сетах (6:1, 6:0).

Завершала групповой этап Рыбакина ничего не значащим матчем против россиянки Екатерины Александровой, но сливать и экономить силы перед полуфиналом не стала (6:4, 6:4).

Финал ожидается за казахстанкой

Пегула не является проходной соперницей. Она стабильна во многих показателях – на подаче, на приеме, хорошо чувствует себя на харде и выдерживает длинные розыгрыши.

Кстати, как напоминает Olimpbet Arena , личные встречи пока в пользу американки: 3:1. Но в целом она не имеет того потенциала и таланта, какой есть у Рыбакиной.

Елена мощнее бьет, играет хладнокровно, набирает быстрые очки на своей подаче и находится в прекрасной форме. Казахстанка идет на серии из девяти побед подряд.

В этой встрече Рыбакина не испытает особых проблем, считают аналитики Olimpbet , и выйдет в финал, выиграв с общим счетом 2:0.

Арина Соболенко (Беларусь) – Аманда Анисимова (США). 7 ноября, 21:30

Эти соперницы встречались в решающем матче два месяца назад – в финале US Open. Тогда Соболенко обыграла Анисимову в двух сетах (6:3, 7:6 (7:3). По мнению экспертов Olimpbet , на этот раз победительницей с корта также должна уйти представительница Беларуси.

Соболенко идет не без проблем

27-летняя Соболенко хоть и является первой ракеткой мира и изначально главной фавориткой Итогового турнира, прошла групповой этап не без проблем. Лишь первую встречу квартета А с Жасмин Паолини она закрыла на лайте (6:3, 6:1).

Изрядно помотала нервы Арине Джессика Пегула, забравшая один сет (6:4, 2:6, 6:3), а затем Кори Гауфф. Победы во всех матчах группы принесли Соболенко первое место, но две последние игры получились энергозатратными.

Преимущество Анисимовой

24-летняя Анисимова, четвертая ракетка мира, заняла второе место в группе В. На старте она в одну калитку проиграла Елене Рыбакиной (3:6, 1:6). А затем выиграла две битвы, чтобы забрать путевку в полуфинал – сначала со своей соотечественницей Мэдиссон Киз (4:6, 6:3, 6:2), а затем с полячкой Игой Свентек (6:7 (3:7), 6:4, 6:2).

Над Соболенко Анисимова имеет небольшое преимущество – у нее был день отдыха, в отличие от белоруски, которая завершила выступление в группе накануне.

На корте Аманда тоже умеет доставлять Арине проблемы – она выиграла шесть из десяти их очных поединков. Обе любят играть агрессивно, хорошо бьются на задней линии, разве что в белоруска мощнее оппонентки.

Но вот в Эр-Рияде Анисимова, очевидно, не в лучшей своей форме. Даже Киз, которая имела проблемы со здоровьем и впоследствии снялась, смогла забрать у нее сет.

Аналитики Olimpbet отдают в этом полуфинале однозначное предпочтение Соболенко и считают, что матч не продлится больше 22-х геймов.