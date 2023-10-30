Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24
Турнирная таблица Национальной футбольной лиги (НФЛ) сезона-2023/24.
НФЛ-2023/24
Регулярный чемпионат
Турнирная таблица
Американская конференция
|Команда
|Победы
|Поражения
|% побед
|Разница очков
|1. Майами
|6
|2
|0,750
|67
|2. Баффало
|5
|3
|0,625
|86
|3. Нью-Йорк Джетс
|4
|3
|0,571
|-3
|4. Нью-Ингленд
|2
|6
|0,250
|-90
|Команда
|Победы
|Поражения
|% побед
|Разница очков
|1. Балтимор
|6
|2
|0,750
|81
|2. Питтсбург
|4
|3
|0,571
|-34
|3. Кливленд
|4
|3
|0,571
|15
|4. Цинциннати
|4
|3
|0,571
|-13
|Команда
|Победы
|Поражения
|% побед
|Разница очков
|1. Джэксонвилл
|6
|2
|0,750
|37
|2. Хьюстон
|3
|4
|0,429
|20
|3. Теннесси
|3
|4
|0,429
|-8
|4. Индианаполис
|3
|5
|0,375
|-24
|Команда
|Победы
|Поражения
|% побед
|Разница очков
|1. Канзас-Сити
|6
|2
|0,750
|58
|2. Лос-Анджелес Чарджерс
|3
|4
|0,429
|6
|3. Лас-Вегас
|3
|4
|0,429
|-49
|4. Денвер
|3
|5
|0,375
|-54
Национальная конференция
|Команда
|Победы
|Поражения
|% побед
|Разница очков
|1. Филадельфия
|7
|1
|0,875
|52
|2. Даллас
|5
|2
|0,714
|77
|3. Вашингтон
|3
|5
|0,375
|-57
|4. Нью-Йорк Джайентс
|2
|6
|0,250
|-92
|Команда
|Победы
|Поражения
|% побед
|Разница очков
|1. Детройт
|5
|2
|0,714
|23
|2. Миннесота
|4
|4
|0,500
|13
|3. Грин-Бэй
|2
|5
|0,286
|-16
|4. Чикаго
|2
|6
|0,250
|-47
|Команда
|Победы
|Поражения
|% побед
|Разница очков
|1. Атланта
|4
|4
|0,500
|-23
|2. Нью-Орлеан
|4
|4
|0,500
|17
|3. Тампа-Бэй
|3
|4
|0,429
|-7
|4. Каролина
|1
|6
|0,143
|-72
|Команда
|Победы
|Поражения
|% побед
|Разница очков
|1. Сиэтл
|5
|2
|0,714
|30
|2. Сан-Франциско
|5
|3
|0,625
|78
|3. Лос-Анджелес Рэмс
|3
|5
|0,375
|-9
|4. Аризона
|1
|7
|0,125
|-62
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