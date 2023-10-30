Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24

Теги Нью-Ингленд НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

Турнирная таблица Национальной футбольной лиги (НФЛ) сезона-2023/24.

НФЛ-2023/24

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Американская конференция

АФК ВОСТОК
 Команда Победы Поражения % побед
 Разница очков
1. Майами 6 2 0,750 67
2. Баффало 5 3 0,625 86
3. Нью-Йорк Джетс 4 3 0,571 -3
4. Нью-Ингленд 2 6 0,250 -90

 

АФК СЕВЕР
 Команда Победы Поражения % побед
 Разница очков
1. Балтимор 6 2 0,750 81
2. Питтсбург 4 3 0,571 -34
3. Кливленд 4 3 0,571 15
4. Цинциннати 4 3 0,571 -13

 

АФК ЮГ
 Команда Победы Поражения % побед
 Разница очков
1. Джэксонвилл 6 2 0,750 37
2. Хьюстон 3 4 0,429 20
3. Теннесси 3 4 0,429 -8
4. Индианаполис 3 5 0,375 -24

 

АФК ЗАПАД
 Команда Победы Поражения % побед
 Разница очков
1. Канзас-Сити 6 2 0,750 58
2. Лос-Анджелес Чарджерс 3 4 0,429 6
3. Лас-Вегас 3 4 0,429 -49
4. Денвер 3 5 0,375 -54

 

Национальная конференция

НФК ВОСТОК
 Команда Победы Поражения % побед
 Разница очков
1. Филадельфия 7 1 0,875 52
2. Даллас 5 2 0,714 77
3. Вашингтон 3 5 0,375 -57
4. Нью-Йорк Джайентс 2 6 0,250 -92

 

НФК СЕВЕР
 Команда Победы Поражения % побед
 Разница очков
1. Детройт 5 2 0,714 23
2. Миннесота 4 4 0,500 13
3. Грин-Бэй 2 5 0,286 -16
4. Чикаго 2 6 0,250 -47

 

НФК ЮГ
 Команда Победы Поражения % побед
 Разница очков
1. Атланта 4 4 0,500 -23
2. Нью-Орлеан 4 4 0,500 17
3. Тампа-Бэй 3 4 0,429 -7
4. Каролина 1 6 0,143 -72

 

НФК ЗАПАД
 Команда Победы Поражения % побед
 Разница очков
1. Сиэтл 5 2 0,714 30
2. Сан-Франциско 5 3 0,625 78
3. Лос-Анджелес Рэмс 3 5 0,375 -9
4. Аризона 1 7 0,125 -62

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

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