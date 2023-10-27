НФЛ. 8-я неделя. «Баффало» сыграл с «Тампа-Бэй» и другие матчи
С 27 по 31 октября пройдут матчи 8-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.
Регулярный чемпионат
8-я неделя
27 октября
Баффало – Тампа-Бэй – 24:18 (3:0, 14:10, 7:0, 0:8)
Всего ярдов набрано: 427 – 302. Пас: 312– 224, вынос: 115 – 78.
Пас: Джош Аллен (Баффало) — 31/40, 324 ярда, 2 тачдауна, 1 перехват.
Бэйкер Мэйфилд (Тампа-Бэй) — 25/42, 237 ярдов, 2 тачдауна.
29 октября
Грин-Бэй – Миннесота – 20.00
Даллас – Лос-Анджелес Рэмс – 20.00
Индианаполис – Нью-Орлеан – 20.00
Каролина – Хьюстон – 20.00
Майами – Нью-Ингленд – 20.00
Нью-Йорк Джайентс – Нью-Йорк Джетс – 20.00
Питтсбург – Джэксонвилл – 20.00
Теннесси – Атланта – 20.00
Вашингтон – Филадельфия – 20.00
Сиэтл – Кливленд – 23.05
Аризона – Балтимор – 23.25
Денвер – Канзас-Сити – 23.25
Сан-Франциско – Цинциннати – 23.25
30 октября
Лос-Анджелес Чарджерс – Чикаго – 3.20
31 октября
Детройт – Лас-Вегас – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
Как посмотреть американский футбол и понять, что там происходит
Мы точно знаем, что произойдет в регулярном сезоне НФЛ. Простите за спойлеры
Интересно, будет ли в этом сезоне что-то похожее - тут с этой шумихой Келси-Свифт нетфликс обязан подсуетиться )
Всё началось только в 21 году в разрезе Чампы Бэй)) Тогда я узнал, что, оказывается, в Тампе есть команда по амфуту и они выиграли чемпионство между двумя кубками Стэнли, которые взяли Лайтнинг. И там, оказывается, легенда всех времён и народов играет))) Вот, в ожидании хоккейного сезона 21-22, я и решил последить, что же это за зверь такой под названием Американский футбол и что это за зверь по имени Том Брэди))) Начиналось всё только с обзоров, потом уже потихоньку и к матчам подтянулся)))
Так что до Пэтриотс мне, как до фонаря))) да собственно, как и до самого Брэди) Он крут, спору нет, но закончил и закончил, а Бакс вот как-то остались))
Хотя там более сложная схема, начинающаяся с глорихантерства хоккейной Тампы)))
Без шансов. Спи.
там этот сериал публиковали перед сезоном, а Станислав еще и озвучил его на русский!
Несколько мыслей перед новым туром.
1. Пацаны, хрен ли вы не сказали, что на Нетфликсе вышел документальный сериал «Квотербек» про трех квотеров из прошлого сезона (Махоумчик, Казинс, Мариота)? Я вчера первую серию посмотрел — нормально снято. Продолжу просмотр на неделе. (Понятно, чем сезон НФЛ закончится, но интересно посмотреть day-to-day life главных игроков все равно).
2. По мотивам сериала проникся симпатией к Кирку Казинсу. Я пристально за его карьерой не следил, но так понял, что он один из лучших пасовых квотеров в лиге (не старина Дрю, но все же). Уже не молод, и видно, как важно ему добиться командного успеха, личная статистика и так норм.
3. Я помню, году в 2016 или 2017 Миннесота очень хорошо стартовала, 7-0 что ли. Потом пошли проблемы с квотерами (травма у основного, по-моему), и в итоге они далеко не дошли. Чисто ради Салтиса Рынкевича пожелаю им успехов в этом сезоне. Уж лучше они, чем Канзас. (Нью-Ингланд слава богу сдулся, а Брэди просто закончил).
4. В воскресенье вечером буду смотреть Питтсбург. Но помимо них еще сочные матчи Майами-Пэтс (надеюсь Туа накидает), Даллас-Рэмс (за Лос-Анджелес), Пэкерс-Вайкингс (за Казинса и Рынкевича), Вашингтон-Фила (тот самый тачдаун от Фоулса в 2018).
5. Первый пятничный матч Биллс должны выиграть. Тампа, иди в пень.
Без шансов для Шаркс. Просыпайся.
https://www.sports.ru/profile/141040492/status/2276100/
у Филы теперь тоже три лучших недели (что интересно, при этом ни одного защитника), как и у Майами, Сан-Франциско и Джетс.
Дастин Хопкинс стал лучшим вторую неделю подряд - первый игрок с таким достижением в этом чемпионате, заявка на лучшего кикера сезона (хотя 2 награды из кикеров есть также у Джейка Эллиотта - но не подряд).
У Миннесоты другое достижение - две недели подряд разные игроки становятся лучшими в защите (на прошлой был Джордан Хикс).
за тех, кто интересует, смотрю со 2 половины… потому что много раз после перерыва игра переворачивается [этим ам.фут выгодно отличается соккера, своей камбечностью…] не в твою пользу как заинтересованному зрителю это мораль руинит…
А вечеринка то удалась!
24:18 за 2.40 до конца.
На данном этапе (и состояния команды, и моей ситуации с хроническим недосыпом) нет желания жертвовать сном ради матча, в котором высока вероятность унылости нападения. Хватило мне и Филадельфии, и Детройта)) а игра с Атлантой добила)))
Всё могло гораздо раньше закончиться, если бы не глупый facemask от игрока Биллс на Мэйфилде, так что Годвин не словил - это справедливо.
Наверное, всё-таки это показатель, что у Биллс проблемы, если такая Тампа до конца оставалась в игре - в ПО у них будут большие проблемы) снова)))
У пиратов: 305 против 352 йа… еле-еле три «поля» проходят за матч…
Я понял, Боулс с Каналесом спецом невзрачно играют, чтоб ожидания от команды поутихли, а то после 3-0 все в Тампе уже начали про ПО говорить)))
Стадион вообще в Нью-Джерси. ;)