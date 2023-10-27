НФЛ. 8-я неделя. «Баффало» сыграл с «Тампа-Бэй» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 27 по 31 октября пройдут матчи 8-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

8-я неделя

27 октября

БаффалоТампа-Бэй – 24:18 (3:0, 14:10, 7:0, 0:8)

Всего ярдов набрано: 427 – 302. Пас: 312– 224, вынос: 115 – 78.

Пас: Джош Аллен (Баффало) — 31/40, 324 ярда, 2 тачдауна, 1 перехват.

Бэйкер Мэйфилд (Тампа-Бэй) — 25/42, 237 ярдов, 2 тачдауна.

29 октября

Грин-БэйМиннесота – 20.00

Даллас – Лос-Анджелес Рэмс – 20.00

Индианаполис – Нью-Орлеан – 20.00

Каролина – Хьюстон – 20.00

Майами – Нью-Ингленд – 20.00

Нью-Йорк Джайентс – Нью-Йорк Джетс – 20.00

Питтсбург – Джэксонвилл – 20.00

Теннесси – Атланта – 20.00

Вашингтон – Филадельфия – 20.00

СиэтлКливленд – 23.05

АризонаБалтимор – 23.25

ДенверКанзас-Сити – 23.25

Сан-ФранцискоЦинциннати – 23.25

30 октября

Лос-Анджелес ЧарджерсЧикаго – 3.20

31 октября

ДетройтЛас-Вегас – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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41 комментарий

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Nuteruoli
Эх, семнадцатый матч подряд получать по голове от Канзаса, последний раз Денвер обыгрывал Чифс в 2015, мрак
+4
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usen
Ответ vzi
Снова рановато загрузили тур в ленту. Зато поправили хозяев-гостей на привычный в России лад. Несколько мыслей перед новым туром. 1. Пацаны, хрен ли вы не сказали, что на Нетфликсе вышел документальный сериал «Квотербек» про трех квотеров из прошлого сезона (Махоумчик, Казинс, Мариота)? Я вчера первую серию посмотрел — нормально снято. Продолжу просмотр на неделе. (Понятно, чем сезон НФЛ закончится, но интересно посмотреть day-to-day life главных игроков все равно). 2. По мотивам сериала проникся симпатией к Кирку Казинсу. Я пристально за его карьерой не следил, но так понял, что он один из лучших пасовых квотеров в лиге (не старина Дрю, но все же). Уже не молод, и видно, как важно ему добиться командного успеха, личная статистика и так норм. 3. Я помню, году в 2016 или 2017 Миннесота очень хорошо стартовала, 7-0 что ли. Потом пошли проблемы с квотерами (травма у основного, по-моему), и в итоге они далеко не дошли. Чисто ради Салтиса Рынкевича пожелаю им успехов в этом сезоне. Уж лучше они, чем Канзас. (Нью-Ингланд слава богу сдулся, а Брэди просто закончил). 4. В воскресенье вечером буду смотреть Питтсбург. Но помимо них еще сочные матчи Майами-Пэтс (надеюсь Туа накидает), Даллас-Рэмс (за Лос-Анджелес), Пэкерс-Вайкингс (за Казинса и Рынкевича), Вашингтон-Фила (тот самый тачдаун от Фоулса в 2018). 5. Первый пятничный матч Биллс должны выиграть. Тампа, иди в пень.
Сериал очень достойный, классно снят. Забавно, что там три сюжетные линии (без дальнейших спойлеров), и помимо уже знакомых событий на поле, можно на личную жизнь взглянуть - насколько разные пассии у Махоумса и Кирка, и вообще насколько разную жизнь ведут в целом. Много откровений разных. Про Мариоту тоже неплохая линия.
Интересно, будет ли в этом сезоне что-то похожее - тут с этой шумихой Келси-Свифт нетфликс обязан подсуетиться )
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curdboy
Ответ pot-man
А чо обратно не вернулся к патрикам?) или они уже не торт, за лузеров топить не с руки, когда твои доминировали последнее десятилетие?)
Да я ж говорю, что там более сложная схема))
Всё началось только в 21 году в разрезе Чампы Бэй)) Тогда я узнал, что, оказывается, в Тампе есть команда по амфуту и они выиграли чемпионство между двумя кубками Стэнли, которые взяли Лайтнинг. И там, оказывается, легенда всех времён и народов играет))) Вот, в ожидании хоккейного сезона 21-22, я и решил последить, что же это за зверь такой под названием Американский футбол и что это за зверь по имени Том Брэди))) Начиналось всё только с обзоров, потом уже потихоньку и к матчам подтянулся)))
Так что до Пэтриотс мне, как до фонаря))) да собственно, как и до самого Брэди) Он крут, спору нет, но закончил и закончил, а Бакс вот как-то остались))
+3
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curdboy
Ответ pot-man
Глорихантер из бандвагона бреди? Или топил за пиратов из бухты еще до прихода ГОАТ’а?
Первый вариант))
Хотя там более сложная схема, начинающаяся с глорихантерства хоккейной Тампы)))
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pot-man
Ответ curdboy
...Ишь как заговорил в середине сезона-то)) а перед началом из всех ожиданий были только "не болтаться бы на дне дивизиона"... Я понял, Боулс с Каналесом спецом невзрачно играют, чтоб ожидания от команды поутихли, а то после 3-0 все в Тампе уже начали про ПО говорить)))
Глорихантер из бандвагона бреди? Или топил за пиратов из бухты еще до прихода ГОАТ’а?
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vzi
Ответ curdboy
Ну что, Тампа, стоит мне пораньше встать, чтобы начало глянуть?) Или всё будет по стандарту этого сезона?))
Баффало — Тампа?
Без шансов. Спи.
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tagoff@net.ru
Ответ vzi
Я про сериал узнал из новости о том, что Лёба хочет такой же, но про игроков НБА, снять.
кому-то пора подписаться в телеге на канал Тейлгейт)
там этот сериал публиковали перед сезоном, а Станислав еще и озвучил его на русский!
+3
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vzi
Снова рановато загрузили тур в ленту. Зато поправили хозяев-гостей на привычный в России лад.

Несколько мыслей перед новым туром.

1. Пацаны, хрен ли вы не сказали, что на Нетфликсе вышел документальный сериал «Квотербек» про трех квотеров из прошлого сезона (Махоумчик, Казинс, Мариота)? Я вчера первую серию посмотрел — нормально снято. Продолжу просмотр на неделе. (Понятно, чем сезон НФЛ закончится, но интересно посмотреть day-to-day life главных игроков все равно).

2. По мотивам сериала проникся симпатией к Кирку Казинсу. Я пристально за его карьерой не следил, но так понял, что он один из лучших пасовых квотеров в лиге (не старина Дрю, но все же). Уже не молод, и видно, как важно ему добиться командного успеха, личная статистика и так норм.

3. Я помню, году в 2016 или 2017 Миннесота очень хорошо стартовала, 7-0 что ли. Потом пошли проблемы с квотерами (травма у основного, по-моему), и в итоге они далеко не дошли. Чисто ради Салтиса Рынкевича пожелаю им успехов в этом сезоне. Уж лучше они, чем Канзас. (Нью-Ингланд слава богу сдулся, а Брэди просто закончил).

4. В воскресенье вечером буду смотреть Питтсбург. Но помимо них еще сочные матчи Майами-Пэтс (надеюсь Туа накидает), Даллас-Рэмс (за Лос-Анджелес), Пэкерс-Вайкингс (за Казинса и Рынкевича), Вашингтон-Фила (тот самый тачдаун от Фоулса в 2018).

5. Первый пятничный матч Биллс должны выиграть. Тампа, иди в пень.
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pot-man
Ответ curdboy
Да я ж говорю, что там более сложная схема)) Всё началось только в 21 году в разрезе Чампы Бэй)) Тогда я узнал, что, оказывается, в Тампе есть команда по амфуту и они выиграли чемпионство между двумя кубками Стэнли, которые взяли Лайтнинг. И там, оказывается, легенда всех времён и народов играет))) Вот, в ожидании хоккейного сезона 21-22, я и решил последить, что же это за зверь такой под названием Американский футбол и что это за зверь по имени Том Брэди))) Начиналось всё только с обзоров, потом уже потихоньку и к матчам подтянулся))) Так что до Пэтриотс мне, как до фонаря))) да собственно, как и до самого Брэди) Он крут, спору нет, но закончил и закончил, а Бакс вот как-то остались))
Понятно) тогда да… пост-инерция на лицо) если игра интересна - не отпустит, а так после пары лузерских сезонов можно и потерять интерес конкретно к пиратам)) хотя если заходить через контекст человеческих историй, нфл и ваще амерский маркетинг в этом ушел на 100 лет вперед…, интерес к игре можно никогда не потерять…
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vzi
Ответ curdboy
Там оказалось, что хоккейная Тампа тоже будет играть, возможно на неё проснусь))
Тампа—Сан-Хосе?
Без шансов для Шаркс. Просыпайся.
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tagoff@net.ru
Лучшие игроки седьмой недели:
https://www.sports.ru/profile/141040492/status/2276100/
у Филы теперь тоже три лучших недели (что интересно, при этом ни одного защитника), как и у Майами, Сан-Франциско и Джетс.
Дастин Хопкинс стал лучшим вторую неделю подряд - первый игрок с таким достижением в этом чемпионате, заявка на лучшего кикера сезона (хотя 2 награды из кикеров есть также у Джейка Эллиотта - но не подряд).
У Миннесоты другое достижение - две недели подряд разные игроки становятся лучшими в защите (на прошлой был Джордан Хикс).
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curdboy
Ну что, Тампа, стоит мне пораньше встать, чтобы начало глянуть?) Или всё будет по стандарту этого сезона?))
+2
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pot-man
Ответ curdboy
Посмотрим, всё возможно) На данном этапе (и состояния команды, и моей ситуации с хроническим недосыпом) нет желания жертвовать сном ради матча, в котором высока вероятность унылости нападения. Хватило мне и Филадельфии, и Детройта)) а игра с Атлантой добила)))
Я вот лично, если матч нейтральных команд в ночном футболе, то смотрю со 2 половины, а то и 4 четверти, и то если есть интрига…

за тех, кто интересует, смотрю со 2 половины… потому что много раз после перерыва игра переворачивается [этим ам.фут выгодно отличается соккера, своей камбечностью…] не в твою пользу как заинтересованному зрителю это мораль руинит…
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vzi
Ответ curdboy
Посмотрел обзор... Наверное, хорошо, что я этого не видел))) Просто матами бы крыл всё это нападение, начиная с Мэйфилда и заканчивая двумя элитными ресиверами))) Всё могло гораздо раньше закончиться, если бы не глупый facemask от игрока Биллс на Мэйфилде, так что Годвин не словил - это справедливо. Наверное, всё-таки это показатель, что у Биллс проблемы, если такая Тампа до конца оставалась в игре - в ПО у них будут большие проблемы) снова)))
Зато Лайтнингс устроили вынос Сан-Хосе (6:0).
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vzi
Ответ curdboy
Я проснулся) застал 10-3 и выключил, ибо дальше была побудка детей, отвод их в сад и дорога на работу) В общем, основную веселуху пропустил))
На последних секундах квотер Тампы бросал через все поле в зачетку. Ресивер мог поймать, но не свезло.
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vzi
Ответ curdboy
Посмотрим, всё возможно) На данном этапе (и состояния команды, и моей ситуации с хроническим недосыпом) нет желания жертвовать сном ради матча, в котором высока вероятность унылости нападения. Хватило мне и Филадельфии, и Детройта)) а игра с Атлантой добила)))
Не знаю, проснулся ты или нет. Я проснулся (сын проснул меня) к 4-й четверти. ;)
А вечеринка то удалась!
24:18 за 2.40 до конца.
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curdboy
Ответ pot-man
Понятно) тогда да… пост-инерция на лицо) если игра интересна - не отпустит, а так после пары лузерских сезонов можно и потерять интерес конкретно к пиратам)) хотя если заходить через контекст человеческих историй, нфл и ваще амерский маркетинг в этом ушел на 100 лет вперед…, интерес к игре можно никогда не потерять…
Посмотрим, всё возможно)
На данном этапе (и состояния команды, и моей ситуации с хроническим недосыпом) нет желания жертвовать сном ради матча, в котором высока вероятность унылости нападения. Хватило мне и Филадельфии, и Детройта)) а игра с Атлантой добила)))
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curdboy
Ответ vzi
На последних секундах квотер Тампы бросал через все поле в зачетку. Ресивер мог поймать, но не свезло.
Посмотрел обзор... Наверное, хорошо, что я этого не видел))) Просто матами бы крыл всё это нападение, начиная с Мэйфилда и заканчивая двумя элитными ресиверами)))
Всё могло гораздо раньше закончиться, если бы не глупый facemask от игрока Биллс на Мэйфилде, так что Годвин не словил - это справедливо.
Наверное, всё-таки это показатель, что у Биллс проблемы, если такая Тампа до конца оставалась в игре - в ПО у них будут большие проблемы) снова)))
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pot-man
Ответ curdboy
Ну что, Тампа, стоит мне пораньше встать, чтобы начало глянуть?) Или всё будет по стандарту этого сезона?))
Фора у быков -9… совсем не верят в теплолюбивых пиратов… 83% вин предиктор у быков среднее кол-во набираемых ярдов - 376 йа, против 358 пропускаемых у пиратов… карощ накидают им полную авоську…

У пиратов: 305 против 352 йа… еле-еле три «поля» проходят за матч…
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vzi
Ответ usen
Сериал очень достойный, классно снят. Забавно, что там три сюжетные линии (без дальнейших спойлеров), и помимо уже знакомых событий на поле, можно на личную жизнь взглянуть - насколько разные пассии у Махоумса и Кирка, и вообще насколько разную жизнь ведут в целом. Много откровений разных. Про Мариоту тоже неплохая линия. Интересно, будет ли в этом сезоне что-то похожее - тут с этой шумихой Келси-Свифт нетфликс обязан подсуетиться )
Я про сериал узнал из новости о том, что Лёба хочет такой же, но про игроков НБА, снять.
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vzi
Ответ tagoff@net.ru
кому-то пора подписаться в телеге на канал Тейлгейт) там этот сериал публиковали перед сезоном, а Станислав еще и озвучил его на русский!
Нет, не хочу, не могу, не буду. Слишком много медиа, вся башка и так забита. НФЛ, НХЛ, теперь еще НБА стартовала. Я просто хочу лежать весь день и смотреть все игры подряд, даже в записи (не зная счета). И так 7 дней в неделю. В качестве питания (чтобы не сдохнуть) выдаются булка, сосиска, бургер, салаты, пиво, вино и перед сном шкалик виски. День стартует в 16:00, а заканчивается с последней утренней игрой НБА/НХЛ. И так по кругу - зайти, выйти, смыть, повторить.
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curdboy
Ответ pot-man
Фора у быков -9… совсем не верят в теплолюбивых пиратов… 83% вин предиктор у быков среднее кол-во набираемых ярдов - 376 йа, против 358 пропускаемых у пиратов… карощ накидают им полную авоську… У пиратов: 305 против 352 йа… еле-еле три «поля» проходят за матч…
вот и я не жду ничего сверхестественного))
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curdboy
Ответ curdboy
Ну что, Тампа, стоит мне пораньше встать, чтобы начало глянуть?) Или всё будет по стандарту этого сезона?))
...Ишь как заговорил в середине сезона-то)) а перед началом из всех ожиданий были только "не болтаться бы на дне дивизиона"...
Я понял, Боулс с Каналесом спецом невзрачно играют, чтоб ожидания от команды поутихли, а то после 3-0 все в Тампе уже начали про ПО говорить)))
+1
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vzi
Ответ Дмитрий К
Интересно, нью-йоркское дерби - целое событие или так, рядовой матч? Вроде, всего раз в 4 года должны пересекаться.
Думаю, дерби, но без упоротости. ;)
Стадион вообще в Нью-Джерси. ;)
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curdboy
Ответ vzi
Баффало — Тампа? Без шансов. Спи.
Там оказалось, что хоккейная Тампа тоже будет играть, возможно на неё проснусь))
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