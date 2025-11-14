От хейта до финала: участница FPL – о своем пути в киберспорте

Француженка Мэйлин «Astra» Шамплио из команды BIG Equipa уже в субботу выступит в Алматы в решающем матче Female Pro League by Olimpbet. В интервью она рассказала, с чем ей пришлось столкнуться, чтобы начать играть профессионально и почему женские лиги меняют отношение к киберспорту.

Капитан европейского женского состава BIG Equipa, Astra, выступала на главных мировых чемпионатах по CS2. Но еще совсем недавно она натыкалась на откровенный хейт только потому, что включала микрофон в играх онлайн.

— вспоминает Astra.

Также она отметила значимость появления FPL – первой в Казахстане и Центральной Азии женской киберспортивной лиги, поскольку это важно в том числе для мирового игрового комьюнити.

Перед алматинским финалом FPL #1 против Imperial Valkyries Astra поделилась настроем на матч:

«Конечно, мы едем побеждать. Мы уже обыгрывали Imperial Valkyries онлайн раньше, теперь хотим сделать это на LAN».

Что Astra думает о Казахстане, кто ее ориентир в киберспорте, как решаются проблемы в команде – смотрите в полной версии интервью французской киберспортсменки.

Напомним, в преддверии финала первого сезона Female Pro League by Olimpbet состоится медиа-день с участницами и организаторами турнира.

Время и место: 14 ноября, 16:00, отель Grand Hotel Tien Shan , ул. Богенбай батыра, 115 (уг. Кунаева). Вход на медиа-день свободный.

LAN-финал Female Pro League by Olimpbet #1 пройдет в субботу 15 ноября. Начало — в 17:00.

Смотреть трансляцию можно на Twitch | Kick | YouTube .

Следите за новостями FPL в Telegram-канале лиги @femaleproleague , Инстаграм-аккаунте FPL и в соцсети X (на англ.).