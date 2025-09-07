59

Команда Плющенко – чемпион Уличного Футбола. У Мостового первый трофей в качестве тренера

«Союз чемпионов» – победитель Winline Уличного Футбола.

Это первый трофей для Александра Мостового в качестве главного тренера.

В составе играли спортсмены из разных видов спорта: Евгений Плющенко, а также Александр Плющенко, Денис Глушаков, Камил Гаджиев, Алексей Немов, Александр Легков, Никита Нагорный, Виталий Фридзон и Юрий Борзаковский.

По ходу турнира команда Мостового не проиграла ни одного матча, а в финале победила «Амкал» – 6:5.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Winline Уличный Футбол
logoАмкал
logoНикита Нагорный
logoКамил Гаджиев
logoЕвгений Плющенко
logoДенис Глушаков
logoАлександр Плющенко
logoВиталий Фридзон
logoАлександр Легков
logoWinline Уличный Футбол
logoЮрий Борзаковский
logoАлексей Немов
logoАлександр Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Глушаков: «Пока «Спартак» не вернет Глушакова, чемпионство будет выиграть сложно. Клуб начинает становиться проклятым, как «Динамо». Но это все шутки»
15сегодня, 17:05
«Амкал» вышел в финал, переиграв Smol Squad, команда Плющенко прошла Hoops в полуфинале. Результаты Уличного футбола
вчера, 14:58
Плющенко о том, кто из футболистов мог бы стать фигуристом: «Однозначно Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для катания»
56вчера, 13:30
Главные новости
«Матч ТВ», «Анжи» и «Эгриси» вышли в следующий круг, Unwanted Boys, DMedia и «Народная Команда» вылетели из Кубка Лиги
сегодня, 20:02
«Альтерон» выбил SD Family бонусным мячом и вышел во второй раунде Кубка Медиалиги
сегодня, 19:57
«Я как будто две недели был абхазом». Moneyken о победе над «Апсны»
1сегодня, 18:34
«Титан» вышел во второй раунд Кубка Медиалиги, обыграв Ars 8:2 по сумме двух матчей
сегодня, 16:51
Chertanovo выбило «Апсны» из Кубка Лиги
сегодня, 16:45
Балерина Волочкова дебютировала в Кубке Медиалиги. Она вышла с капитанской повязкой и пробила по воротам
24сегодня, 15:10Видео
Кинг после отчисления из СКА: «Жду предложений»
сегодня, 13:58
Fight Nights обыграли FC ViBE во 2-м туре дивизиона претендентов
сегодня, 13:55
«БроукБойз» – победитель Кубка Alma Mater. Чемпион МФЛ-5 обыграл КубГУ в ответном матче в Краснодаре
сегодня, 12:09
СКА разгромил 9:0 «Добрый вечер» по сумме двух матчей Кубка Лиги. Команда из Хабаровска вылетела из Кубка Лиги
сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Голкипер ФК «10» Бурыченков о матче с «Краснодаром»: «Настраивались только на победу. Чуть-чуть недотерпели, могли даже выиграть»
1вчера, 19:08
6 и 7 сентября пройдет финал Теннисного клуба. Последний игровой день завершится концертом ZIVERT
1вчера, 10:06
Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты игрок другого уровня»
45 сентября, 20:26
«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге
2 сентября, 11:41
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52