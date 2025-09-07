Команда Плющенко – чемпион Уличного Футбола. У Мостового первый трофей в качестве тренера

«Союз чемпионов» – победитель Winline Уличного Футбола.

Это первый трофей для Александра Мостового в качестве главного тренера.

В составе играли спортсмены из разных видов спорта: Евгений Плющенко, а также Александр Плющенко, Денис Глушаков , Камил Гаджиев, Алексей Немов, Александр Легков, Никита Нагорный, Виталий Фридзон и Юрий Борзаковский.

По ходу турнира команда Мостового не проиграла ни одного матча, а в финале победила «Амкал » – 6:5.