Команда Плющенко – чемпион Уличного Футбола. У Мостового первый трофей в качестве тренера
«Союз чемпионов» – победитель Winline Уличного Футбола.
Это первый трофей для Александра Мостового в качестве главного тренера.
В составе играли спортсмены из разных видов спорта: Евгений Плющенко, а также Александр Плющенко, Денис Глушаков, Камил Гаджиев, Алексей Немов, Александр Легков, Никита Нагорный, Виталий Фридзон и Юрий Борзаковский.
По ходу турнира команда Мостового не проиграла ни одного матча, а в финале победила «Амкал» – 6:5.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Winline Уличный Футбол
