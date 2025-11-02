  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Егоров о трансфере Ивахнова в «Амкал»: «К сожалению, очередная большая карьера медийного футболиста не сложилась. Хотя им интересовался Андрей Аршавин»
5

Егоров о трансфере Ивахнова в «Амкал»: «К сожалению, очередная большая карьера медийного футболиста не сложилась. Хотя им интересовался Андрей Аршавин»

Егоров: Ивахновым интересовался Андрей Аршавин.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров поделился мнением о трансфере Матвея Ивахнова в «Амкал».

«В «Амкал» возвращается легенда – Матвей Ивахнов. Он выступал за команду, будучи совсем подростком. Подростком, который попал в ЮФЛ и стал там лучшим бомбардиром.

Им интересовался Андрей Аршавин, он попал в РПЛ и забивал за «Факел». Мы его видели в «Динамо», «Спартаке» и других топ-клубах. Казалось, он должен был привлекать огромное внимание прессы.

Мотя был очень талантливым, но вдруг оказался в «Муроме», а теперь вернулся в медиафутбол. Возвращение пока временное: «Амкал» говорит, что это на 2 месяца для игры в Суперкубке МФЛ, пока Мотя не нашел новую команду в проффутболе.

Но мы понимаем, что, к сожалению, возможно, очередная большая карьера медийного футболиста не сложилась или не складывается. Будем желать Моте удачи и надеяться, что он надолго в «Амкале» не задержится.

Интересно, что же ему помешало? Огромный и мощный парень, который любит футбол. Вроде бы был талантлив. Что не получается у таких, как Мотя? Он никогда не был таким, как Крап или даже как Прокоп», – заявил президент «БроукБойз».

Ивахнов сообщил, что перешел в «Амкал» на ближайшие два месяца для поддержания формы. После футболист продолжит карьеру в профессиональном футболе.

Последним клубом форварда был «Муром» из Второй Лиги. Ранее он выступал за «Факел», «Текстильщик», «Сокол» и другие команды. На счету нападающего 12 матчей в РПЛ.

В медиафутболе форвард играл за «Амкал» в 2020 году. Также Ивахнов выступал за 2Drots в первом сезоне WINLINE Медиалиги.

Ивахнов сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
logoДмитрий Егоров
logoВторая лига Б
logoМуром
трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЮношеская футбольная лига
logoБроукБойз
logoДинамо Москва
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoТекстильщик
logoWinline Медиалига
logoСокол
logoФакел
logoАндрей Аршавин
logoАмкал
logoВторая лига А
logoСпартак
logoМатвей Ивахнов
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-форвард «Факела» Ивахнов – игрок «Амкала». Нападающий будет поддерживать форму в клубе ближайшие два месяца и сыграет в Суперкубке Медиалиги
31 октября, 10:52
«Амкал» против 2Drots в Нижнем Новгороде – последний матч, когда все игроки понимали, за что они играют». Маврин о главном медиафутбольном дерби
22 октября, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я бы очень хотел, чтобы соцсети футбольных клубов велись как у Трампа»
17 октября, 13:20
Главные новости
Flava Тимати против AUF, БК «10» сыграет с Lugang Team Гуфа в Media Basket
сегодня, 08:22
Егоров о межсезонье МФЛ: «Сохранять штаб и тренироваться всю зиму или распускать команды, как Lotus Music?»
вчера, 19:30
Sky Club Макана выиграл у Blatoshpera рэпера Словетского, команда Текилы проиграла команде рэпера Obladaet в Media Basket
вчера, 19:12
«Хочу, чтобы победил сильнейший, праздник удался и было много зрителей». Кушанашвили обратился к ФК «10» и «СиндЕкату» перед финалом Кубка Лиги
вчера, 18:21
Экс-защитник 2Drots Саля – игрок FC ViBE
вчера, 17:29
Зуев о ФК «10»: «Основной стадион Краснодара собрал именно «Краснодар», а «Десятка» там мимо проезжала»
вчера, 16:21
Дмитрий Егоров: «Медиафутбол – это футбол и клоуны. Давайте называть вещи своими именами, хоть это и не понравится Азамату, который как раз и выполняет эту функцию»
вчера, 14:28
Константин Базелюк: «Стану лучшим бомбардиром турнира, скриньте. Либо придется ✂️»
вчера, 13:09
Николай Басков пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Ребята, а давайте-ка все вместе на футбол! А то этот Азамат никак не угомонится»
вчера, 11:54Видео
Сборные ФНЛ и Медиалиги планируют сыграть в Абхазии в декабре
вчера, 11:21
Ко всем новостям
Последние новости
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
вчера, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46