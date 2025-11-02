Егоров о трансфере Ивахнова в «Амкал»: «К сожалению, очередная большая карьера медийного футболиста не сложилась. Хотя им интересовался Андрей Аршавин»

Егоров: Ивахновым интересовался Андрей Аршавин.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров поделился мнением о трансфере Матвея Ивахнова в «Амкал».

«В «Амкал» возвращается легенда – Матвей Ивахнов . Он выступал за команду, будучи совсем подростком. Подростком, который попал в ЮФЛ и стал там лучшим бомбардиром.

Им интересовался Андрей Аршавин , он попал в РПЛ и забивал за «Факел». Мы его видели в «Динамо », «Спартаке » и других топ-клубах. Казалось, он должен был привлекать огромное внимание прессы.

Мотя был очень талантливым, но вдруг оказался в «Муроме », а теперь вернулся в медиафутбол. Возвращение пока временное: «Амкал» говорит, что это на 2 месяца для игры в Суперкубке МФЛ, пока Мотя не нашел новую команду в проффутболе.

Но мы понимаем, что, к сожалению, возможно, очередная большая карьера медийного футболиста не сложилась или не складывается. Будем желать Моте удачи и надеяться, что он надолго в «Амкале » не задержится.

Интересно, что же ему помешало? Огромный и мощный парень, который любит футбол. Вроде бы был талантлив. Что не получается у таких, как Мотя? Он никогда не был таким, как Крап или даже как Прокоп», – заявил президент «БроукБойз ».

Ивахнов сообщил, что перешел в «Амкал» на ближайшие два месяца для поддержания формы. После футболист продолжит карьеру в профессиональном футболе.

Последним клубом форварда был «Муром» из Второй Лиги . Ранее он выступал за «Факел», «Текстильщик», «Сокол» и другие команды. На счету нападающего 12 матчей в РПЛ .

В медиафутболе форвард играл за «Амкал» в 2020 году. Также Ивахнов выступал за 2Drots в первом сезоне WINLINE Медиалиги.

Ивахнов сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября.