«Амкал» в Кубке России смотрят с долей 3,5, как и лучшие матчи группового этапа ЛЧ». Осипов о популярности Медиалиги

Николай Осипов считает, что внимание к Медиалиге растет.

– Каждый год спрашивают: «Медиалига прошла свой пик, не кажется ли, что проект затухает?» Как часто приходится такое слышать сейчас?

– Скептиков становится меньше, хотя они по-прежнему хоронят нас после каждого успешного сезона. Но ты включаешь трансляции Кубка России с участием медийных команд, и видишь, что «Амкал » смотрят с долей 3,5, что эквивалентно лучшим матчам группового этапа Лиги чемпионов и лучшим играм на «Матч ТВ ». Очевидно, что внимания к медийным клубам меньше не становится, а к лиге – только больше, – сказал президент WINLINE Медиалиги .