«Амкал» в Кубке России смотрят с долей 3,5, как и лучшие матчи группового этапа ЛЧ». Осипов о популярности Медиалиги
Николай Осипов считает, что внимание к Медиалиге растет.
– Каждый год спрашивают: «Медиалига прошла свой пик, не кажется ли, что проект затухает?» Как часто приходится такое слышать сейчас?
– Скептиков становится меньше, хотя они по-прежнему хоронят нас после каждого успешного сезона. Но ты включаешь трансляции Кубка России с участием медийных команд, и видишь, что «Амкал» смотрят с долей 3,5, что эквивалентно лучшим матчам группового этапа Лиги чемпионов и лучшим играм на «Матч ТВ». Очевидно, что внимания к медийным клубам меньше не становится, а к лиге – только больше, – сказал президент WINLINE Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Газета.ru
