«Динамо» не побеждает 5 матчей подряд в РПЛ – 3 поражения и 2 ничьих. У команды Карпина всего 4 победы за 15 матчей

Московское «Динамо» не побеждает в пяти матчах подряд.

Сегодня команда тренера Валерия Карпина уступила «Акрону» (1:2).

«Динамо», таким образом, не побеждает пять матчей подряд в Мир РПЛ, трижды проиграв и два раза сыграв вничью.

За 15 туров Мир РПЛ у «Динамо» всего 4 победы при пяти ничьих и шести поражениях.