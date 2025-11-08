«Динамо» не побеждает 5 матчей подряд в РПЛ – 3 поражения и 2 ничьих. У команды Карпина всего 4 победы за 15 матчей
Московское «Динамо» не побеждает в пяти матчах подряд.
Сегодня команда тренера Валерия Карпина уступила «Акрону» (1:2).
«Динамо», таким образом, не побеждает пять матчей подряд в Мир РПЛ, трижды проиграв и два раза сыграв вничью.
За 15 туров Мир РПЛ у «Динамо» всего 4 победы при пяти ничьих и шести поражениях.
