«Динамо» завершит первый круг РПЛ в нижней части таблицы. Команда Карпина идет 9-й после 15 матчей
«Динамо» завершит первый круг РПЛ во второй половине турнирной таблицы.
«Динамо» дома проиграло «Акрону» (1:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ.
Команда тренера Валерия Карпина располагается на 9-м месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков в 15 играх.
Таким образом, «Динамо» завершит первый круг текущего сезона в нижней половине таблицы. У команды в активе 4 победы, 5 ничьих и 6 поражений.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Акрон».
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости