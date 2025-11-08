«Динамо» завершит первый круг РПЛ в нижней части таблицы. Команда Карпина идет 9-й после 15 матчей

«Динамо» завершит первый круг РПЛ во второй половине турнирной таблицы.

«Динамо» дома проиграло «Акрону » (1:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ .

Команда тренера Валерия Карпина располагается на 9-м месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков в 15 играх.

Таким образом, «Динамо » завершит первый круг текущего сезона в нижней половине таблицы. У команды в активе 4 победы, 5 ничьих и 6 поражений.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Акрон».