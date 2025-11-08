Карпин о «Динамо»: «Никому не интересно, что я могу рассказывать. Видим в таблице то, что получилось. Против «Акрона» играли медленно, не хватало скоростей»
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении от «Акрона» (1:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ.
Бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата на данный момент.
– В чем главные причины поражения?
– Во‑первых, медленно играли, атаковали, не хватало скоростей. Во‑вторых, во втором тайме играли невнимательно в обороне.
– Есть персональные ошибки, которые вы могли бы выделить? Потому что в трансляции бросались ляпы Роберто Фернандеса.
– Не только у Фернандеса. У многих были ошибки.
– Есть общая оценка того, что получилось за 15 туров чемпионата?
– То, что получилось, мы видим в таблице. Какая еще оценка может быть? Все, что я могу рассказывать, это никому не интересно, – сказал Валерий Карпин.
