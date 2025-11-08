  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о «Динамо»: «Никому не интересно, что я могу рассказывать. Видим в таблице то, что получилось. Против «Акрона» играли медленно, не хватало скоростей»
75

Карпин о «Динамо»: «Никому не интересно, что я могу рассказывать. Видим в таблице то, что получилось. Против «Акрона» играли медленно, не хватало скоростей»

Валерий Карпин: «Динамо» играло медленно против «Акрона».

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении от «Акрона» (1:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ.

Бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата на данный момент.

– В чем главные причины поражения?

– Во‑первых, медленно играли, атаковали, не хватало скоростей. Во‑вторых, во втором тайме играли невнимательно в обороне.

– Есть персональные ошибки, которые вы могли бы выделить? Потому что в трансляции бросались ляпы Роберто Фернандеса.

– Не только у Фернандеса. У многих были ошибки.

– Есть общая оценка того, что получилось за 15 туров чемпионата?

– То, что получилось, мы видим в таблице. Какая еще оценка может быть? Все, что я могу рассказывать, это никому не интересно, – сказал Валерий Карпин.

«Динамо» идет хуже сезона, когда вылетели. Жуткий итог 1-го круга

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?3844 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoРоберто Фернандес
logoАкрон
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» завершит первый круг РПЛ в нижней части таблицы. Команда Карпина идет 9-й после 15 матчей
сегодня, 13:04
«Динамо» не побеждает 5 матчей подряд в РПЛ – 3 поражения и 2 ничьих. У команды Карпина всего 4 победы за 15 матчей
сегодня, 12:55
Главные новости
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Тель сравнял на 84-й. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Карпин оценил первый круг «Динамо»: «Двойка. Или единица. Или ноль – как хотите»
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» в гостях у «Пармы»
17 минут назадLive
Мостовой о поражении «Динамо»: «Смеялся с комментаторов – ни одного плохого слова не скажут. Проигрывал бы «Спартак» – разорвали бы тренера. А тут все нормально»
22 минуты назад
Дзюба о том, как объяснить, что «Акрон» обошел в таблице «Динамо» Карпина: «Легко. Мы лучше»
42 минуты назад
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
47 минут назадТесты и игры
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Акрону», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
47 минут назадLive
У Карпина худший старт в «Динамо» за последние 19 лет – 17 очков в 15 матчах чемпионата. Пропустили 23 гола – такого не было с 2001-го
55 минут назад
«Динамо» провело худший первый круг с сезона-2019/20: при Карпине набрали 17 очков. При Личке в прошлом сезоне было 30
сегодня, 13:09
«Динамо» завершит первый круг РПЛ в нижней части таблицы. Команда Карпина идет 9-й после 15 матчей
сегодня, 13:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Кандидатуру Станковича не будем рассматривать. Он очень много говорит и очень мало делает». Директор «Металлиста» из Королева – на предложение Губерниева Деяну возглавить клуб
10 минут назадВидео
Тедеев про 2:1 с «Динамо»: «Автобус «Акрона» был с наворотами. Игра требовала действовать так»
14 минут назад
Первая лига. «Родина» принимает «Нефтехимик», «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
16 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Неома», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Ахли»
27 минут назадLive
«Атлетико» – «Леванте». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
37 минут назад
«Байер» – «Хайденхайм». Шик и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
37 минут назад
«Гамбург» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси и Байер в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
37 минут назад
«Унион» – «Бавария». Кейн в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
37 минут назад
«Пари НН» – «Рубин». 0:0 – автогол Ставера отменили. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Агаларов и Кисляк в старте. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive