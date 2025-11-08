«Динамо» провело худший первый круг с сезона-2019/20: при Карпине набрали 17 очков. При Личке в прошлом сезоне было 30

«Динамо» провело худший первый круг с сезона-2019/20.

Московское «Динамо » провело худший первый круг с сезона-2019/20.

Бело-голубые набрали всего 17 очков в 15 матчах сезона – это их худший результат с сезона-2019/20, когда было 15 очков.

В прошлом сезоне при Марцеле Личке «Динамо» набрало 30 баллов в первом круге.